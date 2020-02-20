影／財經專家看好陸股　建議可危機入市

記者陳心怡／台北報導

最近新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，不過位處重災區的中國大陸，股市從開紅盤暴跌後，就一路漲到現在。在《雲端最有錢》節目中，來賓財金系教授段昌文長期都看好陸股，並提出六大可布局陸股的因素。

段昌文表示，可布局陸股因素包括：

1.全球對大陸的依賴

2.中美經貿協議第四章金融服務有關4.6條保險服務；4.7條證券、基金管理和其或服務協議

3.全球多數國家經濟循環皆在頂峰，中國大陸目前在底部

4.全球資金預期流向中國大陸

5.中國大陸政府不會放任股市下跌，出手反應迅速

6.「廣場協議」之鑑

段昌文也建議沒有開海外券商帳戶的投資人，想買陸股可以透過買台灣金融業者發行的陸股ETF（指數股票型基金），特別是富邦上證180正二和國泰富時中國A50正二，這兩檔指數複製比例高，因此相對來說會追得比較好。

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除了陸股，財經專家邱敏寬認為可以找已修正的個股逢低布局，包括可成（2474）、玉晶光（3406）、鴻準（2354）、南電（8046），這些標的不僅已修正完成，且在個未來也具有爆發性。