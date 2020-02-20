　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

重大突破！新冠病毒全球首張關鍵「棘蛋白3D原子圖」出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 美國研究團隊發布第一張新型冠狀病毒關鍵部位3D影像圖，助於理解病毒如何附著、進而感染細胞 。（圖／翻攝自科學期刊網頁science.sciencemag.org）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，至今已超過2000例死亡案例。美國研究團隊19日領先全球，製作出首張「新型冠狀病毒關鍵部位3D原子尺度圖」，能夠清楚了解病毒從「吸附」到「感染」人體細胞的過程，對於疫苗研發可說是重大突破，最快可能只要18個月就有疫苗問世。

綜合外媒報導，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）研究團隊先研究中國科學家公開的新型冠狀病毒基因碼，培養製作出病毒關鍵部位「合成棘蛋白」（spike protein）的穩定樣本，接著運用尖端的「冷凍電子顯微術」（cryogenic scanning electron microscopy）呈現出「合成棘蛋白」影像。整個製作過程只花費了不到一個月的時間，他們也將成果發表在《科學》（Science）期刊上。

德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）對此提到，「這是冠狀病毒最重要蛋白的清晰、完美結構，協助研究員了解病毒是如何找到，並進入細胞，可說重要突破。病毒發展結構之所以有用，是因為它能夠呈現出病毒糖分子鏈的大小與位置。病毒往往會利用糖分子鏈，來躲開人類免疫系統的偵測。」

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗最快18個月就能問世。（圖／達志影像／美聯社）

主導研究的德州大學奧斯汀分校科學家麥克雷蘭（Jason McLellan）說明，「合成棘蛋白其實是我們想引入人體中的抗原，以幫助免疫系統產生抗體，做好對抗病毒的準備，這樣當病毒真的來襲，免疫系統就能隨時迎戰。」

他透露，他們耗費多年時間來研究嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等冠狀病毒，幫助開發出合成棘蛋白。研究團隊目前也與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health,NIH）和生物科技公司Moderna Therapeutics合作，藉由這次製作的「合成棘蛋白」影像，這支團隊有希望成為最快研發出疫苗的團隊，可能再過1、2個個月就能展開第一階段動物臨床實驗，經過研發測試期，最快或許只要18個月疫苗就能誕生。

麥克拉倫表示，「相較大部分疫苗可能要耗上數十年才能研發出，當前進度已經出乎意料的快了。我們在老鼠身上實驗時效果強烈，所以我們很有信心，穩定的棘蛋白成分，對於其他冠狀病毒能產生類似作用。」

研究團隊同時也已經將棘蛋白分子結構圖發送到國際資料庫，等待26日公開，希望其他團隊透過他們的成果，早日開發出疫苗。

▼ 棘蛋白3D原子尺度圖。（圖／路透）

▼棘蛋白（Spike Protein）3D原子尺度圖（圖／路透）

ET快訊
第24例北部女「病況最嚴重」　住加護病房、用呼吸器
快訊／南韓爆首起死亡！　累計新冠肺炎病例達104人
第24例女「2年沒出國」染新冠肺炎　接觸者111位採檢陰性
快訊／白牌司機「感染來源」找到了！浙江台商血液驗出病毒抗體
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒：日本沒有義務控制「鑽石公主號疫情」　英國要負最大責任

發明「複製貼上」！蘋果前傳奇工程師Larry Tesler 逝世...享壽74歲

彭博首登辯論…當場成箭靶！華倫怒轟：只是另個億萬富翁

不斷更新／南韓首起死亡病例！單日確診狂增53例　沖繩再添1確診

快訊／南韓爆首起新冠肺炎死亡病例！　累計104人確診

快訊／南韓再添17起「單日暴增53確診」！　累計104例超越日本

重大突破！新冠病毒全球首張關鍵「棘蛋白3D原子圖」出爐

日本淪疫情重災區　倫敦市長候選人：我們可接手辦2020東京奧運！

南韓確診「1傳42」！　大邱「幼園停課＋圖書館關」急戒備：盡量減少外出

高速公路200車連環追撞「油罐車翻覆漏油」　2人身亡100人送醫

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

日媒：日本沒有義務控制「鑽石公主號疫情」　英國要負最大責任

發明「複製貼上」！蘋果前傳奇工程師Larry Tesler 逝世...享壽74歲

彭博首登辯論…當場成箭靶！華倫怒轟：只是另個億萬富翁

不斷更新／南韓首起死亡病例！單日確診狂增53例　沖繩再添1確診

快訊／南韓爆首起新冠肺炎死亡病例！　累計104人確診

快訊／南韓再添17起「單日暴增53確診」！　累計104例超越日本

重大突破！新冠病毒全球首張關鍵「棘蛋白3D原子圖」出爐

日本淪疫情重災區　倫敦市長候選人：我們可接手辦2020東京奧運！

南韓確診「1傳42」！　大邱「幼園停課＋圖書館關」急戒備：盡量減少外出

高速公路200車連環追撞「油罐車翻覆漏油」　2人身亡100人送醫

開學在即台中市長盧秀燕「加碼防疫」　國小以下學童領2片口罩

郝龍斌喊話「絕不放棄韓國瑜」　秉持「三不一沒有」參選黨主席

SUZUKI「Saluto時尚機車」上市　電動機車eReady最快9月登場

紙箱裝2奶汪遭棄草皮！　警察見「渾厚手掌」驚呆聯絡保育組織

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

求職者如何在面試得滿分？企業看重的其實是這些「人格特質」

不打隊內選拔賽！美國男籃從大名單選12人　總監自信44人都想出征東奧

【奧斯塔羅】分手一段時間了，舊愛想對你說的話...

經貿往來不中斷　貿協加碼80個貿易訪問團、200個小型機動團拓銷

護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

東京馬取消不退費　在台日人分析文化差異

即／南韓一夜激增31例確診！

急求6億美元經費　WHO籲加速捐款

美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播

性癮女130人斬　生日當天戰4猛男

船上首例2死　鑽石公主號男女病逝

即／伊朗證實：2確診病例死亡

美國防疫也不講人道！　不配合撤僑SOP「不准入境」

日本九州首例　福岡1男近期無旅遊史

女高中生直播跳軌輕生：想留下證據

發明複製貼上功能工程師離世 享壽74歲

日醫師突刪鑽石公主號內幕片：抱歉　

25年4判刑1跳崖　南韓總統下場慘

14天無症狀仍呈陽性　鑽石公主號美夫妻樂觀面對

更多熱門

相關新聞

藍黨團建議行政院：電子設備監控居家防疫

藍黨團建議行政院：電子設備監控居家防疫

國民黨於20日召開「立法實務研討會」討論新會期之優先法案，內容聚焦於新冠肺炎（COVID-19）配套政策。針對政院版紓困條例，多位立委提出補充意見，包括增列用電子設備監控、防疫照顧假應給予六成薪，並針對產業紓困預算上召開多場公聽會廣納外界意見。

1月外銷訂單353.1億美元年減12.8％　經部緊盯疫情衝擊

1月外銷訂單353.1億美元年減12.8％　經部緊盯疫情衝擊

疫情衝擊東京奧運　倫敦：我們可接手

疫情衝擊東京奧運　倫敦：我們可接手

逐步恢復航線！ 東航「復工包機」推出僅一天狂接60張訂單

逐步恢復航線！ 東航「復工包機」推出僅一天狂接60張訂單

2人確診就全校停課　國小師憂：空白期恐危險傳播

2人確診就全校停課　國小師憂：空白期恐危險傳播

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-193D影像德州大學

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面