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南韓確診「1傳42」！　大邱「幼園停課＋圖書館關」急戒備：盡量減少外出

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▲▼ 新冠肺炎,南韓大邱。（圖／達志影像／美聯社）

▲大邱（Daegu）是南韓第4大城，約有240萬人口。圖為工作人員全副武裝上街消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓本周確診新冠肺炎（COVID-19）病例數激增，截至20日下午為止，境內累計87例，以大邱及慶尚北道地區為大宗。如今，該市下令暫時關閉圖書館、幼兒園停課，許多大型活動也紛紛取消，大邱市長除了敦促市民戴上口罩、盡量減少外出，更向中央政府提出開放公共設施隔離疑似感染者的要求。

韓聯社報導，在南韓的87例當中，光是東南部地區的確診數就達到53例，其中42人與第31例的60多歲婦人有關，讓政府針對新天地大邱教會展開全面檢查。

面對疫情持續擴散，大邱高等法院與其他公家機關暫時停用部分入口，該市下令暫時關閉圖書館、幼兒園停課。市長Kwon Young-jin昨（19日）與南韓總理丁世均（Chung Sye-kyun）會晤時，強調需要採取新的應對措施，防止疫情進一步擴散，要求政府支持「開放公共設施隔離疑似感染者」的想法。

南韓政府20日宣布，將提供25億韓元（約新台幣6839萬元）的專款資金加強大邱及慶尚北道地區的安全措施。

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