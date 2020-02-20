大拇哥投顧預告：疫情影響市場信心 新興市場起漲點受關注

▲大拇哥投顧首席分析師黃建中 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

資本市場受到中美貿易戰影響不斷起伏，近期又受到新冠病毒威脅，德信TAROBO機器人量化中國基金卻運用量化策略交出好成績，過去半年來累積績效達36.69%。然而大拇哥今（20）日預告，疫情發展對於終端需求和消費的影響，成為新興市場今年起漲的變數。

大拇哥投顧首席分析師黃建中認為，在中美貿易戰暫告休息，半導體產業已歷經大部分的庫存去化，加上今年初各項總經指標落底；由於美國帶頭提振經濟，美元在近兩年一路走強，市場對於聯準會「放水」這件事期待很高，相對新興市場落後滿多，預期新興市場好轉跡象已經出現，資金將會流動到新興市場。

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黃建中表示，然而，近期受到新冠病毒疫情可能影響消費和需求，加上進入美國大選備戰期，新興市場很可能因此錯過原本應該起漲的好時光，這是目前值得關注的事。

德信TAROBO機器人量化中國基金自去年7月16日成立，由德信投信（3月5日即將更名台中銀投信）發行、大拇哥投顧擔任顧問，投資策略係導入科學和客觀投資、並且運用TAROBO多因子量化模型來選股。

大拇哥2017年成立TAROBO網站，投資人可以上網運用TAROBO對基金即時評價和推估「未來」績效，並建構五款投資組合─保守、穩健、平衡、成長和積極等五類，這五類投組去（2019年）績效從21.91%到35.80%不等，優於大盤。