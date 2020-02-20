　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

抗疫投資術！ETF有效分散風險　搭配定期定額滾出一桶金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲ 市場震盪加劇，ETF有分散風險的優點。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

春節假期才剛結束，就面臨了新冠肺炎(COVID-19)爆發帶來的衝擊，很多家長在關心全球疫情的同時，也會考慮現階段是否適合把孩子的紅包拿來存股養錢，富邦證券指出，父母可以帶領孩子投資理財，啟發孩子的理財DNA，並推薦以定期定額ETF為主。

富邦證券表示，統計1970年以來發生的世界流行性疾病，其中，2003年的SARS、2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後，反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後，指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44%、3.08%、8.5%

請繼續往下閱讀...

富邦證券表示，ETF相較於單一個股，可以一次買到多檔個股，能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得，若再透過定期定額投資的方式，不但可以細水長流的替孩子存好教育基金，更可透過定期定額投資來達成長期穩定的理財目標。同時啟發孩子，周遭生活事件都與全球各主要指數、經濟脈動息息相關，進而從小建立正確的投資觀。

富邦證券表示，自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，扣款人數已超過37,000位，累計扣款金額直逼35億元大關。其中，2019年未成年子女扣款人數較前一年成長11.1%，顯示是家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點，又可達長期投資的複利增值效果，因此主動帶小孩來開戶進行投資，為小孩儲存第一桶金，甚至是未來20年的教育基金。

由於中國大陸爆發疫情主導了市場情緒，連帶的也衝擊到全球股市，富邦證券指出，現階段定期定額ETF投資，可布局穩健息收、波動相對低的ETF，並持續關注病毒疫情的後續發展

ET快訊
快訊／美CDC列台灣「明顯社區傳播」　蔡英文：都零星個案！沒
劉真8年前「跳舞埋隱疾」：久坐久站就很痛！體檢有2異狀傻眼
陳日昇可能搭不上返台包機 　親曝船上焦急現況
快訊／大邱再添5人確診！南韓1日激增36例　含1公務員
日本再增2確診！　厚生省、內閣官房職員中鏢
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

抗疫投資術！ETF有效分散風險　搭配定期定額滾出一桶金

大拇哥投顧預告：疫情影響市場信心 新興市場起漲點受關注

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

國際油價跌深反彈　專家預估下周汽油價格恐漲五角

中國大陸廠區復工進度謹慎　鴻海公告：對全年營收確實有負面影響

上班族超「薪」酸！　9成不滿目前薪資待遇、8成想離職

全球經濟近零利率日本化　台灣銀行業4面向迎接挑戰

駭客攻擊無所不在！資安產業潛力大　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

新冠肺炎疫情牽動大陸經濟　近4成民眾估今年人民幣貶值逾2%

民間火箭發射過程瑕疵遭批「放任違法」　科技部否認

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

抗疫投資術！ETF有效分散風險　搭配定期定額滾出一桶金

大拇哥投顧預告：疫情影響市場信心 新興市場起漲點受關注

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

國際油價跌深反彈　專家預估下周汽油價格恐漲五角

中國大陸廠區復工進度謹慎　鴻海公告：對全年營收確實有負面影響

上班族超「薪」酸！　9成不滿目前薪資待遇、8成想離職

全球經濟近零利率日本化　台灣銀行業4面向迎接挑戰

駭客攻擊無所不在！資安產業潛力大　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

新冠肺炎疫情牽動大陸經濟　近4成民眾估今年人民幣貶值逾2%

民間火箭發射過程瑕疵遭批「放任違法」　科技部否認

高速公路200車連環追撞「油罐車翻覆漏油」　2人身亡100人送醫

第24例感染源成謎　指揮中心16:00最新說明

西半部明起一連6天空氣超糟！1張圖曝部分地區「亮紅燈」警示

觀光現況比SARS慘！喊話政府助業者撐到回流期　賴正鎰：消費券20億太少

妳的乾淨度引誘我！素食店色老闆「從後面來」狂摸…她崩潰急向友求助

「國民女友」居家私照外流！　男友襯衫＋真理褲...性感長腿全露

比特散步沒牽繩發狠撕咬流浪狗　飼主冷眼錄影還補踹好幾腳

18公頃大草原左岸新秘境啟用　新竹「水源草原」綠意盎然

洪通再世！頭城老宅1到3樓「滿牆壁畫」　過世屋主提筆原因曝

中職／蝴蝶球費爾本26日初亮相　潘威倫先發戰中信兄弟

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

你有領到嗎！　去年每人平均總月薪53K、銀行業10.4萬奪冠

哈日族把握時機！日圓創超過一年新低　換20萬日幣省下超過5千元

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

全台藥局都買得到！台酒消毒酒精300ml「全面配送」

口罩追追追！亞洲第二大不織布廠南六力挺「台灣製造」

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

電信商偷推低資費恐讓「499之亂」再啟

站在巨人肩膀，如何華麗轉身？

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

郭台銘出售TBC上層經營權卡關

宏達電將推5G手機　執行長Yves看好今年全球VR市場成長50%

仁寶折疊筆電原型機FlexBook曝光

近5年大專以上畢業生薪資行情出爐　15萬人未滿25K

台幣戲劇性翻紅　午盤小升0.1分

更多熱門

相關新聞

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

台股今（20）日開盤受到美股創高激勵，小幅開高後一度上漲突破11,800點關卡，但在觸及高點後持續下墜，並且翻黑來到平盤之下。指數終場收在11,725點、下跌33點或0.29%，成交量1324.13億元。

高雄重劃區店面正搶手　專家曝「跟著早餐店、超商走」失敗率低

高雄重劃區店面正搶手　專家曝「跟著早餐店、超商走」失敗率低

妙天被騙投資5千萬　財金顧問公司作假帳起訴

妙天被騙投資5千萬　財金顧問公司作假帳起訴

駭客攻擊無所不在！　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

駭客攻擊無所不在！　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

疫情襲擊　近4成民眾估今年人民幣貶逾2%

疫情襲擊　近4成民眾估今年人民幣貶逾2%

關鍵字：

台股股市股票投資ETF定期定額富邦證券

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面