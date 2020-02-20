抗疫投資術！ETF有效分散風險　搭配定期定額滾出一桶金

▲ 市場震盪加劇，ETF有分散風險的優點。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

春節假期才剛結束，就面臨了新冠肺炎(COVID-19)爆發帶來的衝擊，很多家長在關心全球疫情的同時，也會考慮現階段是否適合把孩子的紅包拿來存股養錢，富邦證券指出，父母可以帶領孩子投資理財，啟發孩子的理財DNA，並推薦以定期定額ETF為主。

富邦證券表示，統計1970年以來發生的世界流行性疾病，其中，2003年的SARS、2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後，反彈幅度也最大。整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後，指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44%、3.08%、8.5%。

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富邦證券表示，ETF相較於單一個股，可以一次買到多檔個股，能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得，若再透過定期定額投資的方式，不但可以細水長流的替孩子存好教育基金，更可透過定期定額投資來達成長期穩定的理財目標。同時啟發孩子，周遭生活事件都與全球各主要指數、經濟脈動息息相關，進而從小建立正確的投資觀。

富邦證券表示，自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，扣款人數已超過37,000位，累計扣款金額直逼35億元大關。其中，2019年未成年子女扣款人數較前一年成長11.1%，顯示是家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點，又可達長期投資的複利增值效果，因此主動帶小孩來開戶進行投資，為小孩儲存第一桶金，甚至是未來20年的教育基金。

由於中國大陸爆發疫情主導了市場情緒，連帶的也衝擊到全球股市，富邦證券指出，現階段定期定額ETF投資，可布局穩健息收、波動相對低的ETF，並持續關注病毒疫情的後續發展。