　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／抗疫宅經濟　穿著睡衣也能嗨夜店

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／劉軒彤

受到武漢疫情的影響，今年堪稱是「最宅」的春節假期，卻也是線上直播「最嗨」的春節。

話說元宵節當天，上海夜店TAXX靠著DJ混音樂曲的4小時直播，最高在線人數達7.1萬人，4個小時打賞收入72萬元人民幣。第2天，北京知名夜店也隨之仿效，5小時累積在線人數超過120萬，收入更逼近200萬元人民幣，躍居同時段的抖音第1名。

很多人將這次的武漢肺炎疫情與2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐相比，對消費者而言，最大的差別是手上有1支幾乎萬能的手機，家中有聯網的電腦與電視，而消費者的行為都有個關鍵字「線上」。

請繼續往下閱讀...

手機萬能　深度接觸新經濟

根據QuestMobile在2月11日發布的中國移動互聯網戰疫專題報告，2月3日春節後在家辦公的第1天，手機用戶當日使用的總時數多達61億小時，比武漢封城之前約當50億小時高出甚多。

當年SARS催生電子商務從B2B（企業對企業）到B2C（企業對消費者）的完美轉型，簡單的說，是透過一個大事件讓創新的技術，得以找到商業化模式。而今各種線上活動的商業模式已成形，從消費者的行為來看，所有的宅經濟活動並沒有顛覆什麼新的線上商機，反倒促成既有商業模式的升級，並與用戶之間有了空前的深度接觸。

來看看幾個場景。

學校延後開學了，蝸居在家的學生形同禁足，總不能一直追劇玩線上遊戲，於是中國教育部下達「停課不停學」的政策，諸如高三之類面臨升學壓力的學子，領先進入直播教學。直播？很熟悉的名詞，可是，要一群通常不是走在科技尖端的老師立即上線，「手忙腳亂」、「崩潰」的形容詞並不為過。

年輕的老師或許還能快速進入狀況，但40、50歲以上的老師，很多可能是首次認真的學習使用相關軟體。這帶出什麼樣的觀念？就是一種數位生態的大練兵，別小看這種大練兵，從前，我們也曾經因為感到複雜，不認為智慧型手機是必備品，如今人人習慣手機生態，就再也離不開它。同理可證，雖然這次的數位練兵是環境所迫，可是一旦用戶學會了，將來推廣起來就容易許多。

接著來看看第2種場景。

學生出不了門，線下的教學事業停擺了，線上教育大為火紅。線上教育並不新鮮，新鮮的是用戶「化被動為主動」。根據如是資本的資訊，線上教育機構取得客戶的成本，平均在3000元人民幣以上，相較於線下教育500~1000元的成本高出許多，可是這一次的疫情，讓線上教育連推廣費都省了。…(本文節自財訊601期，詳全文)

延伸閱讀：

黃哲斌：科技應用引爆「熟齡社會」需求

七旬阿伯唱老歌找知音 尚凡靠直播聊天狠賺寂寞商機

ET快訊
日官員「不像哥吉拉那樣咳嗽就不會傳染」！　厚生省道歉了
劉真靠葉克膜「爭取黃金時間」　醫曝「拖太久」嚴重後果
劉真轉重症醫學部加護病房！　北榮人員：情況危急
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

文曄明日暫停交易　傳與大聯大收購案有關

財訊／男神溫昇豪鎖定固定收益　股票、房地產樣樣通

宏碁復工率達73%　陳俊聖： 下半年優於上半年將更極端化

理財周刊／台股區間整理盤布局首選

理財周刊／武漢病毒肆虐　善用美元套利

財訊／台塑王文潮　從石油王子變成抗疫推手

Uber關閉洛杉磯客服辦公室！工作被轉至菲律賓　80名員工受影響

台積電攜意法半導體開發氮化鎵製程　近期送樣

理財周刊／禍不單行

破盤了！遠傳、台灣大搶續約客　再推399及319雙飽優惠

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

文曄明日暫停交易　傳與大聯大收購案有關

財訊／男神溫昇豪鎖定固定收益　股票、房地產樣樣通

宏碁復工率達73%　陳俊聖： 下半年優於上半年將更極端化

理財周刊／台股區間整理盤布局首選

理財周刊／武漢病毒肆虐　善用美元套利

財訊／台塑王文潮　從石油王子變成抗疫推手

Uber關閉洛杉磯客服辦公室！工作被轉至菲律賓　80名員工受影響

台積電攜意法半導體開發氮化鎵製程　近期送樣

理財周刊／禍不單行

破盤了！遠傳、台灣大搶續約客　再推399及319雙飽優惠

新冠肺炎再延燒！長庚醫院防疫升級…21日起限制出入流量

黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

張若凡開唱倒數爆「焦慮狂胃痛」...搶先曝光超辣嘉賓！

下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

Steam熱銷新品前20名　過半出自亞洲團隊

拿客戶房子抵押借錢買期貨　永豐銀資深副理涉騙退休族9千萬遭約談

H級AV女優玩1分鐘就破功　導演喊卡：你忍住！爆幼稚園家長主動求愛

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

張智霖跟港警合照「牽連13歲兒被罵爆」！　袁詠儀心疼：不要這樣對他

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

財經熱門新聞

你有領到嗎！　去年每人平均總月薪53K、銀行業10.4萬奪冠

哈日族把握時機！日圓創超過一年新低　換20萬日幣省下超過5千元

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

全台藥局都買得到！台酒消毒酒精300ml「全面配送」

口罩追追追！亞洲第二大不織布廠南六力挺「台灣製造」

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

電信商偷推低資費恐讓「499之亂」再啟

站在巨人肩膀，如何華麗轉身？

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

郭台銘出售TBC上層經營權卡關

仁寶折疊筆電原型機FlexBook曝光

破盤！電信業搶推399、319雙飽優惠

宏達電將推5G手機　執行長Yves看好今年全球VR市場成長50%

台幣戲劇性翻紅　午盤小升0.1分

更多熱門

相關新聞

新華社嗆民進黨自私　陳其邁：中國大陸應好好解決疫情！不要說三道四

新華社嗆民進黨自私　陳其邁：中國大陸應好好解決疫情！不要說三道四

中國大陸官媒新華社最新聲明稱，二次台商包機因為民進黨政府阻撓未果，「民進黨政府為了政治私利不惜犧牲民眾健康利益和基本權利，完全暴露了其自私、陰狠、嗜血的政治本性。」對此，行政院副院長陳其邁20日回應，中國大陸應好好解決疫情，不要說三道四。

找55接觸者　 獵毒者工作過程曝　

找55接觸者　 獵毒者工作過程曝　

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

指揮中心：目標每天檢驗2千個檢體

指揮中心：目標每天檢驗2千個檢體

新冠肺炎重創香港餐飲業…謝霆鋒餅乾門市全關了！

新冠肺炎重創香港餐飲業…謝霆鋒餅乾門市全關了！

關鍵字：

武漢肺炎宅經濟線上教育SARS線上醫療

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面