疫情擴大　日媒：習近平4月訪日行可能延後

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

中央社／台北20日電

日本共同社今天的獨家消息說，有鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情在中日兩國的擴大，中國國家主席習近平原訂4月上旬的日本行，延後的可能性升高。

共同社引述多名外交消息人士報導稱，中日兩國政府原訂本月底在東京召開的「日中經濟夥伴關係磋商」副部級會議已決定延期，雙方原本將在會中針對習近平訪日之際達成共識的成果，具體交換意見。

一名外交消息人士指出，「這是面向作為國賓訪日的磋商中最重要的會議」。

此外，曾考慮於本月下旬針對第三方市場展開的「民間經濟合作委員會」會議以及有關尖端技術合作的「日中創新合作機制」對話也因疫情而協調未果，這些都是為了配合習近平到訪而凸顯日中合作的會議。

鑑於俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病疫情的擴大，兩國政府原本為實施夥伴關係進行磋商，但原訂本月中旬在北京舉行的科長級籌備會議也已延期。

不過，中國政府強調，為實現習近平訪日，兩國應當共同努力。日中外長15日在德國會談時，就依計畫在推進訪日準備工作上達成了一致。

北京決定延遲原定3月5日起召開的全國人民代表大會會議也對習近平訪日產生重大影響。報導說，負責中國外交工作的中共中央政治局委員楊潔篪計畫本月底訪日並與首相安倍晉三會談，雙方可能將持續協調至最後一刻。（編輯：周慧盈/楊昇儒）