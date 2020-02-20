康復了卻被房東轟走！湖北人「租不到屋、旅館拒接」被當病毒排擠

▲湖北封城已近一個月。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北一名罹患新冠肺炎的博士生11日在廣東康復出院，原以為生活可以回歸正常，但全家人竟被合作多年的房東趕出租屋處，且因為戶籍來自「湖北」，找不到其它願意出租的房子，連旅館都拒絕入住，就算拿著政府開立的「痊癒證明書」，同樣處處碰壁，被當成「病毒」排擠。

博士生楊遠（化名）表示，他今年24歲，染病前正在武漢就讀博士學位，今年1月16號從武漢搭高鐵探望在東莞工作的父母，但到東莞之後沒多久，就出現了一些症狀，「發燒什麼的，但也沒當回事。」

楊遠指出，1月23號他前往東莞市人民醫院檢查，醫生初步診斷疑似，之後轉入東莞市第九人民醫院隔離觀察，「我在那兒治療了半個多月，2月11號康復出院。」

康復出院之後，楊遠上網發了一封求助信，表示自己原以為可以回歸正常生活，但沒想到卻與家人受到嚴重歧視，「我們戰勝了『病毒』，卻被像『病毒』一樣排擠、隔離，無處可去」

楊遠指出，他的父母之前一直在東莞打工，在寮步鎮一個村子租房，住了十幾年，跟房東也算很熟悉，「每年過年我也都會從武漢來這邊，但是1月27號知道我確診的結果後，房東就要我父母盡快搬離，不讓再住了。」

楊遠提到，1月28號左右，當地鎮政府把父母家人接到酒店集中隔離了16天，雖然檢測結果都是陰性，沒有感染，但是被催搬離之後，父母去找其他房子，房東一看戶籍是「湖北」，沒有一家願意租，村裡面有兩家酒店，住的都是隔離的人，湖北人也住不進去，需要政府開證明。

楊遠還說，後來實在沒辦法，一家人去找村委會，村委會幫忙開了「痊癒證明」與「隔離期已過」的證明，證明他們身體健康、安全，但並沒有多大幫助，「只要戶籍上寫著『湖北』，就算拿著村委會的證明，也租不到房子、被酒店拒絕入住。」

楊遠無奈表示，他們一家五口、孩子還小，無家可歸、無處可去，也是實在沒辦法，才會寫信向社會求助，說明這個情況。

不過，求助信刊出後，楊遠很快得到協助，他說，他先是跟學院輔導員聯繫，請求向社會求助，後來鎮政府出面，把他們安排在了酒店裡，「疫情過去之前，就只能先住在酒店裡了。我雖然是康復出院，也要先隔離一段時間。只有我需要隔離，家人不需要，因為之前已經隔離過了。」

雖然受到歧視、排擠等不友善的對待，但楊遠仍決定去捐血，提供其它病患做「血漿療法」使用，他表示，自己感染之後在醫院裡得到了及時的救治，醫護人員也都把他們照顧得很好，能夠幸運出院，還是很感恩的，「其實捐獻康復血漿就跟普通獻血一樣，對我們來說沒什麼，但對於那些感染病人來說非常珍貴。如果我捐一點血就能幫到他們，甚至挽救一個人的生命，那我想這種事是沒有什麼理由不去做的。」

楊遠也強調，疫情雖然嚴峻，但也不必過分恐慌，比如說一個小區裡有人確診，自己就特恐慌，甚至想把這戶人家趕出小區，這沒必要，因為病人肯定會送到醫院，家人也會隔離，治癒病人出院之後只要做好防護，應該也不會再傳染別人，「我們這些感染者本來就是病毒的受害者，如果再被社會所歧視，像我們這樣的人可能會更難接受吧。」