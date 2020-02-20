桃機運量「大雪崩」暴跌剩4.5萬人次　學者說2原因：這波低點會慘過SARS

▲桃園機場受疫情影響，2月起運量暴跌，出入境合計最少只剩4.5萬人次。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場旅運量2月起「雪崩式下跌」，今（20）日出入境人次跌到只剩4萬5432人，跟去年日平均旅運量13萬3千多人相比，僅剩3成4，創下10年新低。不過，有學者分析2原因，認為3、4月運量會更慘，這波影響程度會慘過當年SARS的低點。





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▲▼桃園機場旅運量走勢圖。（圖／黃正聰提供）

根據統計，今年農曆春節期間，桃園機場旅運量在年初五（1/29）時達尖峰，當時出入境人次合計有14萬2661人。不過，隨著新冠病毒疫情逐漸升溫，各國紛紛祭出相關管制措施，2月起桃機運量幾乎一路下跌，今天出入境合計只剩4萬5432人，僅剩去年平均運量的3成4，創下10年新低紀錄。

「現在還不是最慘的時候」，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析2原因，第一，現在的運量雖然已經取消很多，但事實上，因為政府對於部分國家還沒提升旅遊警戒，有些民眾2、3個月前訂好的團仍沒辦法取消，許多人只得硬著頭皮出國；第二，有些國家疫情還在發展階段，當各國疫情更加升溫後，民眾除對疫情有顧慮害怕出國，也會擔心突然航班喊卡沒辦法回來，另一方面其他國家的人也同樣會減少出國旅遊，預期3、4月運量會更慘。

▲若疫情持續惡化，學者認為3、4月旅運量會繼續探底，比SARS還慘。（圖／記者呂佳賢攝）

黃正聰說，桃機運量在前幾天就已經跌破10年新低，他更直言，這波應該會比SARS當時的低點更慘，因為當時SARS爆發的時候，3、4個月累積起來全球才8千人感染，但現在才短短一個月，全世界已經快8萬人染疫。

另外，再加上這次包含日本、韓國、新加坡、泰國等等疫情都有擴散的危機，整體來看，中港澳日韓泰星加起來，應該快囊括台灣80%客源。若疫情持續惡化，也不排除3、4月的旅運量可能會跌到僅剩去年平均運量的1成。

面對疫情重創產業，黃正聰認為，因應工作量減少，企業第一步是請員工先消化補休及特休，但這動作最多能撐一個月，又因為復甦計畫下半年才會啟動，面對五個月的空窗期，多半企業會開始協商無薪假。