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少婦剖腹產2天後身亡…家屬控醫「把人命當螻蟻」　婦產科聲明：願接受檢驗

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▲▼中和少婦剖腹產後2天身亡，家屬怒控婦產科有醫療疏失。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和少婦剖腹產後2天身亡，家屬怒控婦產科有醫療疏失。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名賴姓少婦1月20日在中和一家婦產科進行剖腹生產，在生下一女後隔天產婦喘不過氣，送醫急救後仍宣告不治。少婦母親氣憤控訴急救的醫師處置不當，把血栓當作血糖太低才會延誤就醫，甚至院方還打一通電話告知「提告會拿不到生產事故救濟金」，從頭到尾未曾到靈堂前捻香；對此院方則發聲明表示，主治醫師在產婦不適即到現場，願接受任何檢驗、還原事實。

賴母PO文表示，女兒的預產期是1月30日，但婦產科因為休假要她提前至1月20日剖腹，不料在21日晚間8點多有休克症狀，護理師第一時間將她拍醒，女兒一直表達很喘，女婿也要求轉院叫救護車，但護理師則解釋是因為產婦剛下床不平衡，並未協助轉院急救。

賴母控訴，緊急時刻住院醫師都沒有到場，是非駐院醫師來急救，院長的兒子從家中趕來，血栓當成血糖太低來處置，判斷錯誤導致延誤就醫，直到女婿再次要求叫救護車，9點50分轉院到耕莘醫院已經沒有心跳，賴母不敢置信，「我女兒健康寶貴的性命，幸福甜蜜的家庭，就這麼讓他們的大意，折斷了她的性命。」

▼丈夫拔下賴女的婚戒，不捨她離世。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼中和少婦剖腹產後2天身亡，家屬怒控婦產科有醫療疏失。（圖／翻攝自當事人臉書）

最讓賴母不能接受的是，她控訴院長事後只打了一通電話，表示「不要告他兒子」，若提告會拿不到生產事故救濟金，就算告了官司也不會贏，從頭到尾不曾跟家屬道歉，也未到靈堂前捻香，痛批「他們竟然把人命當螻蟻」。

對此婦產科也發聲明表示，期間與病人家屬通過關心電話，表示慰問及遺憾，絕非網路上所陳述；且提前至20日剖腹產，是因為產婦有慢性疾病史，20日術後恢復狀況很好，直到21日晚間產婦突然冒冷汗不適，檢查後疑似跟產婦本身的慢性病用藥有關聯，雖然家屬表示沒有私下用藥，但醫護人員仍給予處置，之後症狀及指數有所改善。

▼2人相識短短7年，丈夫感嘆「人生大事都有我陪著妳」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼中和少婦剖腹產後2天身亡，家屬怒控婦產科有醫療疏失。（圖／翻攝自當事人臉書）

聲明還寫到，診所也呼叫救護車準備送醫院進一步檢查，但病患移動到床架後，突然心跳停止，當場給予急救並送往醫院，自產婦發生不適後，診所看診之主治醫師即至現場，待至緊急支援的醫師到場接手後，才回診間繼續看診，當晚家屬即報請司法單位調查，診所也盡力配合，依循醫學專業以及倫理規範，願接受任何檢驗來還原事實、釐清責任，本所如經認定應負責任，亦絕不逃避。

《ETtoday新聞雲》記者向診所詢問，所方不願回應，僅表示透過律師發言，惟截稿前仍未取得律師之聯繫；而少婦家屬則表示此案已進入司法程序，不願多做說明。

▼少婦剖腹產後2天後身亡，婦產科發聲明。（圖／翻攝自婦產科臉書）

▲▼少婦剖腹產後2天後身亡，婦產科發聲明。（圖／翻攝自婦產科臉書）

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