上班族超「薪」酸！　9成不滿目前薪資待遇、8成想離職

▲9成上班族不滿目前薪資待遇、8成想離職。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

yes123求職網今（20）日公布薪資滿意度與升職夢想調查，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達90.2%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例不但高於去年的88.9%，更創下七年以來的新高。

yes123求職網表示，若以「全體受僱就業者」912.8萬人估算，大約有823萬人不滿現在的收入，且在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達80.7%坦言，有離職念頭。

請繼續往下閱讀...

不過，雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望公司能替自己加薪，從調查發現，想要達到「滿意」程度的話，其中有31.8%希望，今年月薪至少多5000元，此外，有18.9%期盼可以加3000塊，甚至有13.8%表示，要加1萬元(含)以上；平均調薪期望值，則落在5,298元。

此外，勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在39.7分，略低於去年的40分，續創七年新低，其中自評「零分」的，比例也佔了15.4%。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小，例如看似領高薪，卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算高。

另一方面，楊宗斌更認為，像是離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大城市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，扣除總開銷後，能不能真的存到錢，還是入不敷出，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。