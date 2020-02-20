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全球經濟近零利率日本化　台灣銀行業4面向迎接挑戰

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金管會研擬，若銀行不當銷售，理專也要罰(圖／資料照)

▲隨著全球經濟朝向低通膨、幾乎零利率的情況，銀行業也面臨巨大的挑戰(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（20）日發布《2020 銀行與資本市場產業趨勢展望》提到全球經濟日本化的影響，未來科技、人口結構與與氣候變遷都會給台灣銀行業帶來巨大的挑戰，建議監管、科技、風險與人才等四面向因應顛覆性的變革。

勤業眾信報告指出，受到低通貨膨脹、近零利率的全球經濟「日本化」現象及氣候變遷等影響，迫使銀行重新思考其在社會中的角色及永續經營的策略。勤業眾信預測，科技發展、業務本質的大幅改變、人口結構與氣候變遷及低經濟成長率等原因，對銀行業在十年內產生強大、顛覆式的趨勢並改變其運作方式。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州建議，2020年銀行業應從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，重新檢視營運目標並強化核心基礎架構，依照市場地位扮演好金融中介人角色，提供消費者與企業更良好的服務品質。

一、善用科技進行即時的風險管理

在國際整體政經局勢波動下，國際分歧態勢的不確定性預計將會持續造成影響，勤業眾信建議，銀行業者應將最新科技，應用於公司治理、風險管理及法規遵循等面向，以期能即時應變複雜的法規環境。

同時，企業亦須留意與第三方科技單位合作時所產生的風險，例如客戶資料隱密性、系統穩定性及業務執行等。

二、培養人才以因應「未來工作」

科技不斷挑戰既有的工作，也提供了更多新職能。未來銀行業應重新定義與設計工作的內容，賦予高階幹部更多決策權力。同時，隨著即將到來的「新十年」發展趨勢，培養更具競爭力的人才亦是當務之急，技術基礎架構、數據管理與風險管理領域之人才將成下一階段的人才需求主力。

三、開放銀行時代，「平台」即是未來

隨著台灣三間純網銀預計下半年開業，加上開放銀行、電支電票整合等政策的推動，可預見未來在消費金融市場中，將有更多金融交易場景可應用於生活中，卻也帶來著數位的隱憂。勤業眾信報告指出，「平台就是未來」，金融機構需加快建設科技基礎的腳步，汰換核心系統、強化隱私保護、資料上雲端、因應監理科技等，利用API技術與遵守資安標準，有助資訊的流動性，即時滿足消費者的線上需求，也有助於營運管理。

四、搶攻數位支付及周邊生態圈

除純網銀、電子支付平台外，零售、電商業者預期也將發展支付、借貸、點數等多元功能，且將出現更多跨業合作。例如，隨著「隱形支付」愈趨普遍，諸如Amazon Go的「Just Walk Out」結帳免排隊技術應用將會增加。提升服務附加價值、重新設計與優化顧客體驗、即時提供客製化的支付周邊服務，和加強資訊與隱私安全性，將會是進軍數位支付市場的發展重點。

▲▼勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州。（圖／勤業眾信提供）

▲勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州。（圖／勤業眾信提供）

面對疫情 台灣銀行業經營風險不高

受到新型冠狀（COVID-19）疫情影響，為因應民眾或企業在信用卡及貸款繳納或資金調度上的困難，多家銀行紛紛提出可延後繳款、減免滯納金及融資優惠等方案。

若考量客戶還款的不確定性，台灣的銀行近期因美中貿易戰、產業鏈布局轉型等影響，對中國企業的授信金額逐漸減少，暴險部位因而下降，台灣的銀行經營風險目前尚不至於過高。然而，企業延後開工、消費意願降低而造成的存貸、支付需求暫緩，仍影響台灣的銀行的中國分行業務。

勤業眾信建議，未來全球的變動情勢將會持續，銀行因屬高度監管產業，更應加強平時在風險管理及法遵措施，無論採取向外發展或在地擴張策略，皆需掌握國際動態及產業趨勢，唯優先強化自身核心能力，才得以穩健布局。

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關鍵字：

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