《壹週刊》宣布2月29日「結束營運」　發刊19年熄燈

▲壹傳媒大樓。（圖／記者張一中攝）

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記者黃君瀚／綜合報導

香港壹傳媒旗下雜誌《壹週刊》昨日傳出收攤消息，今日官方正式對外宣佈，配合集團營運轉型的需要，將於2月29日結束營運，未來會繼續保留品牌名稱，《壹週刊》來台陪伴讀者走過19個年頭，最終仍不敵時代的閱讀新浪潮。

《壹週刊》20日中午在粉絲團發出公告，提到自2001年5月31日創刊即秉持著「不扮高深，只求傳真」的精神，多年來積極且無畏地報導各種新聞及故事，只是這時得先說聲「珍重再見」，於2020年2月29日結束營運，同時向一路給予支持與鼓勵的讀者們至上感謝與歉意。

台版《壹週刊》於2001年5月31日創刊，比《蘋果日報》早了2年，第一期分為2冊，售價新台幣75元，初試啼聲即一鳴驚人，大爆當時總統陳水扁之女陳幸妤和準女婿趙建銘的私生活，一登台就狂賣27萬本。

《壹週刊》封面上標明每個星期四出刊，不過超商和書局會在星期三開賣，偶遇社會大事則再提前至星期二出刊。根據《AC尼爾森》（ACNielsen）調查，2006年時《壹週刊》12至65歲讀者人數約有141萬人。

《壹週刊》登台後評價兩極，鮮明的狗仔和腥羶色文化飽受批評，「裸體加屍體」成了揮之不去的代名詞。台版《壹週刊》在香港有公開的渠道販售，但因多次違反香港的《淫褻及不雅物品管制條例》，被「淫審處」（淫褻物品審裁處）評為不雅物品，在港銷售前發行商需要套上不透明封套，同時印有警告字句不得向18歲以下人士發布。

▲台灣《壹週刊》。（圖／翻攝自《壹週刊》）

《壹週刊》長期報導藝人私生活，與演藝圈多位明星關係惡劣。2001年出版的第2期爆料藝人康康的性癖好，氣得他直衝《壹週刊》總部理論。當時吳宗憲發聲相挺，表示會讓《壹週刊》虧損連連，呼籲民眾別購買，甚至揚言準備到學校去找狗仔隊的小孩，問他們「爸爸是狗仔隊」有什麼感受。

2012年時任台灣大學新聞研究所教授的彭文正表示，《壹週刊》揭弊案、打貪腐，天不怕地不怕的風格是其他媒體無法仿效的一大特色，盛讚若是台灣沒有《壹週刊》，前總統陳水扁現在不會關在牢裡、行政院前秘書長林益世的案子也不會爆開。

隨著閱聽人使用習慣的改變，紅極一時的《壹週刊》也漸漸走下坡，儘管2016年《壹週刊》創刊15週年時，總編輯邱銘輝引用《AC尼爾森》數據，稱《壹週刊》閱讀率調查一直名列前矛。

2018年4月4日，台灣《壹週刊》跟上香港版腳步，發行第880期、也是最後一期紙本雜誌，此後全面朝網路媒體方向發展。2019年7月，《壹週刊》推行會員制，每月月費90元線上看到飽，年費則特價860元。