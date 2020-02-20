「獨立書店的色彩哲學」美翻！左岸咖啡新文案被讚爆　文青口袋名單增一波

▲左岸咖啡新文案「獨立書店的色彩哲學」被網友狂讚，口袋名單增一波。（圖／左岸咖啡館提供）

記者林育綾／台北報導

台灣各地都有充滿特色的「獨立書店」，反映出在地的文化、多元的思想觀點。左岸咖啡館近來於粉專推出新企劃「獨立書店的色彩哲學」，以自家產品本身的色彩，搭配介紹不同風格的獨立書店，希望讓更多人認識這些美好卻經營不易的書店，文案一出吸引不少網友大讚「太美了！」「這什麼超厲害的行銷啦！」「這文案很很可以！」

左岸咖啡館在粉專表示，未來每個月將以「色彩哲學」來介紹台灣不同的獨立書店，首波文案以「色票」結合圖文的形式，將產品搭配不同的鮮明色彩風格的獨立書店，預告了淺藍色風格的「詩生活-詩人雜貨店」、黃色風格的「新手書店」、曼特寧紅的「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」、昂列奶茶綠色的「目圍 Orbital Books」、深藍拿鐵的「見書店」。而這系列文案一出，吸引大批網友按讚與好評，累積近5千按讚、近500次分享。

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▲淺藍色風格的「詩生活-詩人雜貨店」。（圖／左岸咖啡館提供）

▲暖黃色風格的「新手書店」。（圖／左岸咖啡館提供）

創意團隊向《ETtoday新聞雲》說明，左岸咖啡館本身在法國是一家曾有許多名作家聚集、討論思想的空間，然而到了台灣，他們發現獨立書店的精神與群聚，就如同左岸咖啡館的性質與特點，這一點也與他們的品牌價值不謀而合。

因此團隊從去年6月左右，開始陸續接觸獨立書店，想讓大家了解台灣有這些這麼棒的地方，像一個個小型的文化里民中心，不只是賣書，也是很多藝文活動的起點，有演講、音樂會、展覽等，而且各地的獨立書店，都會因為所在地點長得不太一樣，書店本身就是老闆與在地文化的共同創作。「但獨立書店同時也很脆弱」，不少面臨經營困難問題，所以團隊才想努力的讓大家更認識這些地方。

▲曼特寧紅的「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」。（圖／左岸咖啡館提供）

▲昂列奶茶綠色的「目圍 Orbital Books」。（圖／左岸咖啡館提供）

▲深藍拿鐵的「見書店」。（圖／左岸咖啡館提供）



至於以色彩哲學的方式來介紹，團隊解釋，由於自家產品本身就有很多繽紛的顏色，希望讓顏色更有意義，所以從這概念出發，很幸運地找到了不同城市擁有鮮明色彩的書店合作。而這些獨立書店運用的色彩，呈現了書店本身給人的感受，不論是牆面顏色或周遭自然環境（河、樹、田等），都有書店主人的思維。

團隊透露，此企劃將進行長達1年，自今年2月開始，每個月都會在粉專分享，以色彩的切角去編輯和介紹不同的獨立書店，目前共規劃11家，期許更多人認識這些充滿特色的獨立書店。該企劃預告後，網友也紛紛讚「太美了！」「好喜歡」「可以為了這個喝咖啡！」「書店控已命中」「這什麼超厲害的行銷啦！」