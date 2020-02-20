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駭客攻擊無所不在！資安產業潛力大　國泰推亞洲首檔防駭概念ETF

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▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲ 現今駭客攻擊除電腦設備外，也延伸至智慧家電。（示意圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期有網路安全研究發現，駭客能透過簡單地改變螢幕亮度，從電腦中竊取敏感的數據。駭客利用很少人會注意到的電腦組件發射，例如光、聲音、熱、無線電頻率或超聲波，甚至利用電線中的電流波動，從電腦中竊取數據，而無需任何網路連接或者物理接觸的設備。

不只是電腦能透過聲光被駭，網路資安龍頭Check Point近期發現，知名品牌的智慧燈泡也藏有安全漏洞，駭客先利用攻擊程式在燈泡上安裝惡意軟體，操縱燈泡的顏色與亮度，讓使用者誤以為燈泡故障了，但在使用者的行動程式中卻顯示無法存取，只能移除後重置，此時已被植入惡意韌體的燈泡將重新回到網路中，駭客再以燈泡為媒介，就能對受害者家中或辦公室的網路進一步攻擊，散布勒索軟體或間諜程式。

請繼續往下閱讀...

資安專家指出，駭客可以入侵任何裝置，頭上的監視器、家裡的掃地機器人，甚至在家上網看影音網站、下載字幕檔，只要連上網路，都可以駭進去，駭客可以說是無所不在、資安攻擊不分國界

國泰網路資安ETF經理人游日傑指出，網路安全的威脅不停擴大，在2019年Android系統曾發生透過Google Play，惡意軟體單月下載破3.3億次的情況。未來在智慧城市與智慧家居逐漸普及的趨勢下，網路資安威脅將進一步擴大至各式家電、印表機、攝像及監控設備，還有自動駕駛功能的汽車。

▲▼駭客。（圖／取自免費圖庫pixaby）

▲ 駭客猖獗讓資安產業備受重視。（示意圖／Pixaby）

根據Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續成長，由2017年的1014億美元，上升至2023年的1680億美元，近雙位數的年複合成長率，顯示資安產業具有龐大的商機。國泰投信推出國泰網路資安ETF(證券代號：00875)為亞洲第一檔「防駭」概念的網路資安ETF，追蹤指數為資安代表指數「納斯達克ISE全球網路資安指數」，該指數自2010年至2019年底，累積報酬率為447.45%，比納斯達克綜合指數多108%。

而資安指數的投資價值，隨著物聯網時代來臨，只會增加不會減少。物聯網在生活中的應用越來越多彩多姿，也讓資安風險無所不在，網路安全的威脅不斷擴大。駭客駭入系統、竊取AI模型背後的數據時有所聞，這也讓運用AI防禦的偵測和回應速度必須更快及精準，資安防護力因為有新的需求而不斷升級，也說明了資安產業是個絕對不會退潮流的產業。新科技時代。

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