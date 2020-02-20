民間火箭發射過程瑕疵遭批「放任違法」　科技部否認

▲民間自製飛鼠一號日前發射失敗。（圖／記者洪正達攝）

記者周康玉／台北報導

台灣首支由民間自製的探空火箭、晉陞公司的「飛鼠一號」原預定要在台東縣達仁鄉南田村發射，日前（2/13）日因天候不佳發射未果，預計3月中再度試射。然而，過程因主管機關問題和發射地合法性問題，引起關注。平面媒體社論今（20）日刊登《放言太空科技，卻落腳部落非法魚塭》一文，批評政府角色幾乎消失，推動航太科學的科技部更是放任其違法。

對此科技部提出澄清。科技部表示，晉陞公司的火箭發射場域屬違法使用，預定發射之火箭更與科技部無關，但基於協助太空產業發展的角度，曾於今年1月14日召集相關權責單位、台東縣政府與該公司共同研商，告知該公司應完備相關程序及符合法規，始得發射，因此並未有放任違法行事一事。

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科技部指出，太空中心另有委託晉陞公司執行「多功能混合式探空火箭發射服務」，前已責成太空中心就後續與晉陞公司之合約執行，應嚴格審視並為必要處理。太空中心已召開會議要求晉陞公司對於南田發射場現有土地利用之爭議，因與採購契約需求不符，須於6月1日前改善。晉陞公司由董事長代表簽署承諾書，承諾遵守法令及契約，誠實信用履行契約義務。

最後，科技部表示，以發展國家太空實驗場域的角度以利各類型科學實驗所需，研議建置可長遠發展之科研探空火箭發射場域，屆時亦可供民間科研租用。此外，從去年啟動為期10年的太空三期計畫，是以太空產業的衛星科技及相關軟硬體為主。至於探空火箭的發射目前仍需更多評估，並未納入太空三期計畫之內容。

▼晉陞公司自製飛鼠一號。（圖／資料照）