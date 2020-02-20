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新冠肺炎疫情牽動大陸經濟　近4成民眾估今年人民幣貶值逾2%

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▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據國泰金調查顯示，近4成民眾預期人民幣未來一年將貶值超過2%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情來勢洶洶，多家外銀下修大陸今（2020）年經濟成長率預測，認為「保6」恐有難度。根據國泰金今（20）日調查指出，近4成民眾預期人民幣未來一年將貶值超過2%，同時也降低民眾持有人民幣的意願。

根據中央銀行數據顯示，2019年12月底國銀人民幣存款餘額為2,610億，年減374億，創史上最大減幅，而2年來國銀人民幣存款已減少612億；2019年人民幣兌美元匯率從年初的6.86，貶至年底的6.98，貶值約為1.6%，截至2020年1月則微幅升值0.3%至6.94。

請繼續往下閱讀...

國泰金今天發布國民經濟信心調查，發現44.7%的民眾預期未來一年人民幣在正負2%內波動，較去年調查減少8.9%，另有39.8%的民眾則認為會貶值超過2%，較去年調查大幅增加17%，僅15.5%的民眾認為會升值超過2%，較去年調查減少8.1%。整體來看，民眾認為未來一年人民幣走勢偏向貶值。

調查也指出，72.7%的民眾未來一年人民幣存款占總存款比重將維持不變，但也有16.7%的民眾將會減持人民幣存款，較去年調查增加5%，只有10.6%的民眾會增持，較去年調查減少5.4%。由此可見，民眾未來一年持有人民幣的意願將下滑。

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