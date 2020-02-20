仁寶折疊筆電原型機FlexBook曝光　開合像「翻書」一樣





▲仁寶折疊筆電原型機FlexBook曝光。（圖／翻攝自anandtech）

記者周康玉／台北報導

根據外媒anandtech報導，仁寶已開發出可配備硬件鍵盤的可折疊混合平板電腦的原型FlexBook，因為特別搭載零間隙平躺合頁（zero gap lay flat hinge），開合像翻書一樣方便，成為平板和筆電兩用的行動裝置。

兩用其設計概念類似於即將在未來幾個月內發布的聯想的ThinkPad X1 Fold，但不確定是否會商業化。

請繼續往下閱讀...

FlexBook外觀看起來像是一台普通的13英寸平板電腦，橫向放置，在其下側具有兩個揚聲器、兩個USB-C連接器，側面有音量按鈕。

FlexBook搭載可折疊的OLED顯示屏以及零間隙平躺合頁，半折疊時，可當作筆記本電腦使用，但如果定點工作用途的話，要搭配專用的鍵盤比較方便。另外，FlexBook還支援手寫筆，就像創意專業人士所使用的平板電腦一樣。

FlexBook外觀是以皮革包裹，但針對內部，公司並未多做說明，因為此產品專注於設計和摺疊功能，而非內部的硬體，ARM架構的單晶片應該適用於該原型機。

由於仁寶的定位是ODM廠，不會製造自家品牌產品，報導指出，FlexBook的設計應該是提供給品牌廠的參考設計。然而仁寶的客戶是否對此感興趣還有待時間證明。

仁寶也對FlexBook產品有所描述：13英寸的FlexBook是下一世代的摺疊平板／筆電，因為他具有平板電腦的輕巧及便利性，同時也有筆電的實用性。當FlexBook展開時，OLED平板電腦因為其完美的零間隙平躺合頁，可以自由對折、輕鬆移動和保管，打開時就像翻書一樣，並且可在螢幕上書寫。將平板電腦連接到鍵盤上，即可立即將變成筆記本電腦，這是固定式和移動式工作的結合。