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新冠肺炎疫情衝擊信心　逾5成民眾預期台股「未來半年」走跌

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▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊下，民眾對經濟、股市展望不樂觀，其中景氣展望創15個月新低。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布2月國民經濟信心調查結果，受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，景氣與就業展望樂觀指數雙雙下滑，其中對景氣展望創15個月以來新低，同時對股市樂觀情緒也大幅下滑，其中有52.1%的民眾預期台股未來半年會下跌。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，國發會的12月景氣對策信號續呈綠燈，領先指標上升，同時指標也有所改善，景氣呈現穩健。不過，受到新冠肺炎疫情爆發的負面影響，2月的景氣現況與展望樂觀指數雙雙下滑，分別降至-18.3及-27.9，其中民眾對景氣展望創15個月以來新低。

請繼續往下閱讀...

至於民眾薪資上漲預期指數也同步走低，2月下滑至0.6，一舉創下近5個月低點。在對景氣與薪資展望滑落的情況下，民眾的大額消費意願指數一口氣降至-4.8，賣房意願指數也降至-38，顯示隨著疫情延燒，短期使得民眾的消費行為與房地產市況轉趨保守。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，使得短期內經濟生產活動減緩，2月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，仍持穩在2.4%的水準，高達81%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2019年經濟成長有望「保2」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值維持在0.87%，且有69%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯下滑至-31.3，主要是疫情造成投資人恐慌情緒，引發市場賣壓，台股一度跌至1萬1,138點後溫和反彈，風險偏好指數也降至1.3，顯示受到疫情影響，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好的程度皆大幅下滑。

其中，有52.1%的民眾預期台股未來半年會下跌；另有23.7%的民眾減少將現金或定存轉進台股投資，不過也有51.3%的人因前景尚未明朗化，不改變把錢轉而投資台股的意願。

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