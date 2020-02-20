新冠紓困加碼挺製造業　經濟部：匡列35億預算、千億保也能用

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，經濟部針對製造業規劃紓困及輔導轉型方案，提供利息補貼並協助產業技術升級轉型。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，行政院會今（20）日將通過紓困條例，其中，經濟部針對製造業的紓困及輔導轉型方案，將匡列35億元預算，除了提供利息補貼、提升職能等，月底就能實施「千億保」，也納入製造業，不分產業、規模均可適用，方案有待行政院會拍板定案。

行政院會今天將通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，依據內部規劃，待疫情結束後，也將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費意願回籠，並透過振興抵用券等相關措施，刺激民生消費。

請繼續往下閱讀...

依據經濟部規劃，初步包括不分產業、規模的「中小企業千億融資保證專案」方案100億元，酷碰折扣20億元、利息補貼約25億元，以及後續振興轉型20億元；其中，經濟部預計針對製造業紓困加碼，將列入後二者預算中，提高利息補貼並協助產業技術升級轉型。

針對全民關注的振興酷碰折扣，依據規劃，目前額度仍維持在20億元，經濟部將待疫情緩和後再規劃上路，適用對象及範圍仍待討論。

另外，紓困方案也將擴大台商回流方案資格，針對早年到大陸經營事業，但公司登記於第三地、台灣沒有公司或生產工廠的台商，也將擴大適用台商回流方案，方案申請資格限定須在大陸投資二年以上，而根留台灣方案則要求須在台灣設廠。