確診前3天連驗6次都陰性　埃及首例患者體內已「不帶病毒」

▲埃及首例確診病患的最新篩檢結果呈陰性，正逐漸康復中。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）

記者郭卉寧／綜合報導

世界衛生組織（WHO）20日表示，埃及首例新冠肺炎（COVID-19）患者的最新篩檢結果呈現陰性，目前「體內不再帶有病毒」，正逐漸康復中。不過，埃及國家電視台指出，該名患者無明顯症狀，在還沒確診前曾連3天接受6次PCR篩檢，但每次的結果都是陰性，直到14日檢測結果才呈現陽性。

綜合外媒報導，世界衛生組織發言人哈馬（Inas Hamam）表示，埃及首例確診病患的最新一次篩檢結果皆呈現陰性，顯示體內不再帶有病毒，目前正逐漸恢復健康，但「他會繼續隔離到14天結束為止，之後也會再接受篩檢，確認是否完全康復」。

事實上，該名病例沒有明顯症狀，在14日被宣布確診前，曾在醫院隔離48小時，期間的病毒篩檢結果全部呈現陰性，後來在埃及衛生部及WHO的監督下，連續3天內進行6次PCR篩檢，但結果仍是陰性，直到14日的篩檢後才呈現陽性，確診罹患新冠肺炎。

對此，其中一名WHO官員指出，該名病例現階段的篩檢雖呈現陰性，但不代表非洲大陸已擺脫新冠肺炎，因為「可能還有其他的感染者在別的國家，只是還沒被發現」。WHO駐埃及代表賈布伯（John Jabbour）則表示，「除了埃及以外，我們正在確保非洲其他地區仍沒有這種疾病。」