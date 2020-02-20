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《寄生上流》改變窮人生活！　首爾宣布撥款修補1500戶「半地下室住房」

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▲《寄生上流》。（圖／達志影像）

▲《寄生上流》裡，狹窄潮濕又難見天日的半地下室住房，成為窮人們的階級象徵。（圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

《寄生上流》斬獲奧斯卡金像獎多項大獎，片中刻畫出貧富差距與階級對比的社會真實面，也讓許多人關注起片中窮人主角們所居住的半地下室居所。首爾市政府在18日宣布，將撥款給1500個住在半地下室中的家庭，改善環境及生活條件，最高將提供每戶320萬韓元（約8.1萬台幣）。

據《韓國先驅報》報導，《寄生上流》描繪的階級對比景象也引起官方重視，首爾市政府因此宣布，將韓國能源基金會（Korea Energy Foundation）合作，撥款改善居住於半地下室家庭的生活條件，包括改善供暖系統、更換地板，並安裝空調、除濕機、通風機、窗戶及火災警報器等。

▲▼ 《寄生上流》奉俊昊，最佳原著劇本。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 《寄生上流》在奧斯卡金像獎中斬獲多項大獎，也間接推動韓國政策改變。（圖／達志影像／美聯社）

半地下室住所是首爾窮人們「最能負擔得起」的居住選項。據市政當局表示，居住其中的人口中有78%來自收入最底層的30%。截至2015年為止，南韓約有38.3萬間戶家庭住在半地下室中，59.5%位於首爾。

半地下室住房因缺乏陽光及通風，加上空間狹窄，往往過於潮濕且帶有臭味，一如《寄生上流》片中所展示的那樣，而作為城市老房修補項目的一部分，半地下室住房將優先獲得市政府及基金會的財政支持。凡是收入不到韓國家庭中位數的居民從3月起，便可通過首爾社區中心及地區辦公室提交相關補助申請，未來補助也將逐年擴大。

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