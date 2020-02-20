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哈日族把握時機！日圓創超過一年新低　換20萬日幣省下超過5千元

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▲▼示意圖,財經,外幣,日圓,日鈔,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲ 日圓匯價創下超過1年新低。（示意圖／123rf）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓匯價反轉急跌，根據台銀今（20）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2747元，創下超過一年以來新低紀錄！若是要換20萬日圓，相較去年8月中旬的高點匯價，如今可以多可以省下5640元的換匯成本。

據Fxstreet指出，市場投資人本週三的情緒轉為正向，因大陸媒體報導指出，除湖北省以外的新冠肺炎(COVID-19)傳染病例正在減緩。由於日圓的避險需求下降，以及日本最近二週發布的一系列經濟衰退數據，對日圓造成的影響最大。

請繼續往下閱讀...

根據彭博即時匯價，日圓兌美元匯率來到111.17日圓兌1美元，是去年5月2日匯率111.51以來新低。

根據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，日圓來到0.2747元，是2018年12月3日（匯價0.2744元）、逾一年以來新低。

若以兌換20萬日圓來看，今天的匯價只需要新台幣5萬4,940元，相較去年8月13日的高點匯價0.3029，換20萬日圓則需要新台幣6萬580元，足足可以省下新台幣5,640元的換匯成本！

近期因疫情影響，想出國旅遊的民眾可能會先緩緩出國計畫，但還是可以把握匯價低點將日圓分批換起來，幫自己省點荷包！

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