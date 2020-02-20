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日政府被罵爆！學者曝這點「和福島核災」相似　日籍夫自願和妻回南韓隔離

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▲▼鑽石公主號乘客下船。（圖／路透）

▲鑽石公主號乘客下船後搭乘接駁巴士自行返家。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本鑽石公主號郵輪上的3000多名乘客，只要疫檢結果為陰性，且身體狀況良好，就能從19日開始陸續下船。有別於各國乘客搭乘包機返國後，仍須在當地接受隔離的作法，日本籍的乘客下船後，可以立刻搭接送巴士，直接到鄰近車站自行返家，這個做法也引發各界抨擊，更有船上的日籍乘客，自願和南韓籍的妻子返回南韓，在當地進行隔離。

美國、澳洲、加拿大、南韓、香港與台灣的乘客，返國後都必須接受強制隔離14天，甚至是額外的篩檢，才可以返家。美國政府認為，他們無法將鑽石公主號上的隔離措施，當作沒有感染新冠肺炎的證據，因此選擇搭機者回國者，將在抵達後展開14天隔離；不願搭機者，在船上隔離結束完畢，仍需留在日本等待2周，確保沒有症狀才能回國。

另外，台灣的包機抵達日本後，機上會有1名醫師、3位護理人員隨行，飛行期間所有人員均要穿著隔離衣，配戴外科用口罩與護目鏡；而包機國人抵台後，夫妻搭乘同一輛救護車，單身者則單獨一台，直接前往醫院再隔離14天，入院後會再做2次篩檢，如果二採為陰性，就會送到檢疫場所。

▲▼鑽石公主號乘客下船。（圖／路透）

▲鑽石公主號乘客接駁巴士在碼頭待命。（圖／路透）

相較於他國的謹慎以待，日本政府則宣布，只要檢測結果為陰性，且身體狀況良好的乘客，就可以下船，並乘坐接駁巴士至鄰近車站，再自行轉搭大眾交通工具返家。儘管安倍政府如此有信心，但日本民眾卻不這麼認為，只見被安排接駁的巴士司機，各個用防護衣把自己包得緊緊的，接受訪問的附近計程車司機也表示，他們會避開這艘郵輪的乘客。

天普大學（Temple University）社會學教授克里夫蘭（Kyle Cleveland）表示，這次日本的危機處理，就跟處理福島核災時有很大的相似之處，複雜的官僚體系的危機處理能力，有著很大的問題，「缺乏真正的專家來負責協調反映。」克里夫蘭更直指，日本是自身能力的受害者，「這是一個高度結構化且功能齊全的社會，當事情偏離軌道時，他們認為正常的日常流程就夠了，但特殊狀況就應該要有特殊的處理措施。」

▲▼鑽石公主號下船乘客。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號下船首名下船乘客被記者包圍。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲墨爾本的彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）醫師考伊（Benjamin Cowie）表示，他分析了鑽石公主號上的確診病例報告後認為，船上的人是在隔離期間染病。尤其這次日本政府的「下船」基準是，檢測為陰性皆可下船，但如果是下船前3天做檢測，那麼這3天中，也同樣暴露在感染風險之下，一旦下船後，沒有人能確保他們會不會在下船幾天後發病。

一名日本籍乘客向《海峽時報》表示，他準備和韓國籍的妻子一起撤離到南韓，因為當地政府規定，返國後必須強制隔離14天；另外，日本籍乘客Yasuhito Hirasawa也向紐約時報表示，他認為船上的服務人員也有可能是病毒傳染源，「他們很辛苦，也很善良，但就連專業的疫檢官員都只戴手套跟口罩，我們不能否認船員感染的可能性。」

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