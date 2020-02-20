日媒：日本沒有義務控制「鑽石公主號疫情」　英國要負最大責任

▲「鑽石公主號」乘客下船第二天，工作人員把行李運上巴士。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

停泊在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪至今累計621人確診新冠肺炎（COVID-19），就在外界質疑日本是否出現防疫漏洞時，日媒則指出，由於這艘船屬於英國籍，基本上無法適用日方的法律與行政權，使得情況變得相當複雜，若基於國際法，日本並沒有權限以及義務來避免船上疫情擴大，反而要負最大責任的應是英國。

《日經中文網》報導，「鑽石公主號」註冊為英國籍，按照國際法，公海上的船隻必須採取讓所屬國管理的「旗國主義」原則，因此，英國有義務對船隻行使管轄權跟監管。就算船隻在日本的領海航行，歸屬外國籍的船隻也難以適用日本的管轄權，除非船上發生非法事件如海盜行為、奴隸交易等。

報導指出，依照國際法，日本沒有對「鑽石公主號」採取措施來預防感染擴大的權限、義務，要負起責任的應是船隻的旗國「英國」。至於日本允許郵輪靠岸，並協助船上的狀況，是考量到半數乘客都為日本籍，這些舉措不屬於國際法的義務。

有日本政府的相關人士就說，本來是能夠拒絕「鑽石公主號」停靠的。這艘郵輪由東京中央區的「Carnival Japan」企業所經營，1月20日從橫濱出發，過程中經過鹿兒島、香港、越南、台灣與沖繩，並於本月3日停靠在橫濱海域，5日開始進行隔離，昨（19）日是解除隔離的第一天，預計直到21日完成所有的下船程序。