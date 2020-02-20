快訊／南韓一夜激增31例「累計82確診」！　23人與大邱新天地教會有關

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》20日早晨最新消息指出，自19日下午南韓中央防疫對策本部舉行例行記者會至今早為止，國內新增31起新冠肺炎確診病例，目前全國累計82人感染。

截至當地時間上午9時（台灣時間8時）為止的數據指出，南韓新冠肺炎病例較19日下午4時增加31名。而南韓光是19日一天就增加20例，24小時暴增51例。

今日新增的31名患者中除1例發生在首爾，其餘30例都集中大邱及慶尚北道地區，其中有多達23人與南韓31號患者61歲婦人發病後前往禮拜的新天地教會有關，另有5例仍在調查是否與婦人有關，還有2例發生在清道郡一家醫院。

加上19日在大邱及慶北確診的18名患者，2天內已有多達48例集中於該地區，共有多達37人已經確認與31號婦人有關。

南韓第31例婦人發病後不聽醫生規勸，拒絕轉院接受新冠病毒檢測，住院期間多次前往公共場所，包括到新天地教會禮拜。據報導，當天大邱新天地教會有多達1001人參加禮拜。當局19日宣布，將對當天在場的所有人員展開疫調，目前約有90人出現身體不適狀況，已經採樣進行篩檢。

另一方面，首爾也新增1起病例，患者曾前往鐘路區一家耳鼻喉科診所。這家診所與南韓政府首爾中央廳舍的韓光幼稚園僅相距380公尺，且患者確診當天有該幼稚園學童前往就診。園方緊急宣布，20至26日間暫時封閉。

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