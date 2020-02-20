醫師突刪鑽石公主號內幕片「我很抱歉」　網心疼：典型日本文化

▲岩田健太郎如今已刪除有關鑽石公主號的影片。（圖／岩田健太郎授權提供）

記者丁維瑀／綜合報導

日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎18日在YouTube發布雙語影片，揭露「鑽石公主號」的內幕，以及他被莫名趕下船的細節。然而，引發日媒與國際高度關注後，他卻突然刪除影片，今（20）日則透過推特寫道，對於那些受牽連的人，他很抱歉。

I removed my YouTube clip myself since there is no need for further discussing this. Thank you and I apologize to those who got involved in. — 岩田健太郎 (@georgebest1969) February 19, 2020

目前已無法在YouTube觀看岩田健太郎講述「鑽石公主號」內幕的影片，他在推特表示，現階段不再需要進一步討論這些，因此他移除影片，「謝謝，我也向受到牽扯的人道歉。」對此，網友則是一頭霧水，紛紛留言「應該道歉的人不是你，說出真相並沒有不對」、「謝謝醫師的勇氣，我覺得這就是典型的日本文化，不要煽動，遵循上頭的規範」。

岩田健太郎先前在影片中說明，「鑽石公主號」上控制疫情的能力完全不足，乘客與船員自由移動，還一起吃午餐，且包括醫療人員的相關人士都沒有穿上防護服，船上沒有專業的專家來應對新冠肺炎（COVID-19）擴散。

▲鑽石公主號確診來到621人。（圖／達志影像／美聯社）

「鑽石公主號」19日解除隔離，近500人昨日陸續下船，預計到21日完成所有的下船程序，郵輪上至今已有621人確診。岩田健太郎當時表示，日本沒有像是中央疾病管制署（CDC）的單位，處理疫情的官員也不是完全專業的，因此聽聞確診數不斷上升，他並不驚訝，也難怪也越來越多國家撤僑。他錄製影片是希望提出問題，探討到底發生什麼事，促使國際單位要求日本做出改變。

岩田健太郎日前發布影片後，厚生勞動省副大臣橋本岳則在推特反駁指出，這名醫師進入船上，他對此卻完全不知情，另外，船上沒有專家的說法也是錯誤的，每天都有醫護人員在現場協助，也有與傳染病相關的學會進行指導。