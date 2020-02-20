不斷更新／鑽石公主號出現首起確診死亡病例！2名「80多歲男女病逝」

記者張方瑀、詹雅婷、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，目前包含中國在內，全球確診超過75600起，2122人死亡。南韓19日單日新增20例，境內已有7家醫院因武漢肺炎疫情而暫停或關閉急診室；日本19日共新增10例，境內確診人數達84例，東京都內許多大型活動，包含東京馬拉松、天皇誕生日活動也都縮小規模甚至取消。

另外，各界關注的鑽石公主號郵輪，19日已有443人下船返家，包含5名台灣籍乘客，駐日代表謝長廷也親自前往接送。預計今（20日）會再讓500人下船。目前加拿大、香港與澳洲的包機已經抵達，台灣則會在21日包機將國人接回。

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《NHK》最新消息指出，有2名鑽石公主號郵輪的確診乘客死亡，這是該郵輪上首次出現確診死亡病例。

►快訊／船上首例 鑽石公主號2人死亡「80多歲男女病逝」



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根據《西日本新聞》最新消息，新增福岡一名60歲男子確診，該病患近期無出國旅遊史，這也是九州第一起通報確診病例。

【0955】

鑽石公主號第2批500名乘客開始下船。

【0930】

150名鑽石公主號上的澳洲籍遊客返抵澳洲，這些遊客將直接被送到北領地（Northern Territory）達爾文市（Darwin）近郊的一處社區，進行14天的隔離。

【0900】

南韓新增確診31例，目前境內累積達82例。



各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診82例

日本：確診706例（橫濱外海郵輪621例，日本本土85例）

東南亞：6國

新加坡：確診84例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診29例（其中14例為鑽石公主號撤回）

加拿大：確診8例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：2國

伊朗：確診2例

阿拉伯聯合大公國：確診9例

非洲：1國

埃及：確診1例