中國兩千多人死亡…急求6億美元經費　WHO譚德塞籲「加速捐款」

▲WHO秘書長譚德塞呼籲加速捐款。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)昨(19)日發布新冠肺炎(COVID-19)最新疫情報告,中國截至19日已有2006人死亡,秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,WHO兩周前曾釋出應對計畫,所需經費達6億7500萬美元,雖然有陸續收到款項,反應卻不熱烈,因此繼續請求會員國支持。

早在本月5日,WHO就在網站表示為了防範新冠病毒與應對全球計畫,需要6.75億美元(約台幣203億元)經費,進而保護衛生系統較脆弱的國家。《中央社》報導,譚德塞最新在疫情簡報中說明,中國的新增病例下降是好事,然而還是要謹慎應對,另外,WHO所需6.75億美元經費,雖然陸續有收到捐款,但各界反應非常緩慢,因此請求支持。

譚德塞表示,現在大家對於新冠病毒的了解有所增加,80%以上的病例為輕症患者,不過20%患者病況嚴重,除此之外,病患越高齡,死亡風險也拉高。他不忘稱讚中國積極從源頭控制疫情,使得國際間可以避免一場更大的危機。

根據《新華社》英文版,譚德塞19日說,WHO的專家小組正在中國找出有關COVID-19的更多解答,他感謝加拿大對抗疫情付出的努力,並承諾繼續與所有國家攜手來抑制病毒擴散。此前,加拿大承諾將提供200萬美元給WHO,協助各國應對新冠肺炎。

pleased to provide $2M to @WHO to help countries prepare and respond to #COVID-19 + 16 tons of PPEs to to support its response. Thanks @DrTedros +team for your tireless efforts. Solidarity w/ people in affected by this emergency. #FactsNotFear #TogetherEnsemble pic.twitter.com/FlrvdfQn47