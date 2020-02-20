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拒收郵差送來的口罩　藥師一度嘆：生病累垮了！要取消健保資格就取消吧

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藥局幫賣口罩今起加倍　藥師一度嘆：真的累垮了！要取消健保資格就取消吧。（圖／東森新聞）

▲女藥師說，本來生病不想再做，「我今天比較好了，我就打電話去跟健保局說，OK了、我今天是OK的。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

工廠配合政府全力趕工後，口罩從今天（20日）起加倍分送至健保藥局，期望能紓解民眾的口罩荒。高雄鳳山一間藥局的女藥師就對民眾說，自己生病累垮不想再做，也拒收郵差送來的口罩；但隔一天則說還是會幫賣，只是又賣口罩又得包裝做手工，真的很累。另一名藥師透露，「如果說一人藥局的話，很多這次藥師都說要退出，因為他們真的忙不過來。」

政府為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，年後和部分工廠合作加開生產線，全力提高口罩產能，並從今開始，把原先每家健保藥局代售每天每份2片，共100份成人、25份兒童的口罩，增加到成人400片（200份）、兒童200片（50份）。

請繼續往下閱讀...

《東森新聞》報導，鳳山一間藥局的女藥師18日對民眾說，成人口罩不再進貨，「成人口罩我做到今天，太累了。」她吐苦水表示，包裝就花費太多時間，政府加倍量的話，「我們實在做不出來，我們還有健保啊。」

藥局幫賣口罩今起加倍　藥師一度嘆：真的累垮了！要取消健保資格就取消吧。（圖／東森新聞）

▲▼一大箱口罩都得由藥師分裝。（圖／東森新聞）

藥局幫賣口罩今起加倍　藥師一度嘆：真的累垮了！要取消健保資格就取消吧。（圖／東森新聞）

女藥師大喊即使被撤銷健保資格也在所不惜，要取消就讓它取消，「當藥師累倒的時候，說正經的對他們也不好吧。」另一名男藥師也直言，「大部分的藥師都在抱怨。」

不過，隔了一天，女藥師19日面對記者詢問則說，「本來我是真的生病了，不想再做了，我是跟他們講說我要休息，我真的累垮了。我有跟郵差先生說，不要送了，我累垮，我要休息。可是我今天比較好了，我就打電話去跟健保局說，OK了、我今天是OK的。」

女藥師澄清是太累說氣話，不是真的不幫賣口罩，收到口罩後繼續賣，不過又要包裝又要接受詢問，其實除了她，還有不少藥師都抱怨。另家藥局的男藥師說，又要發口罩又要調劑，還要面對客人詢問，「那對我們來說規模比較大的話是還可以分擔，那如果說一人藥局的話，很多這次藥師都說要退出，因為他們真的忙不過來。」

藥師表示，非常時期可以協助販售口罩，但量倍增後真的吃不消，在宜蘭就有藥局決定上網徵志工來幫忙。不少藥師感嘆，幫賣口罩背後辛酸有誰知道，也請政府能了解他們的辛勞。

▼女藥師直呼因幫賣口罩累垮了。（圖／東森新聞）

藥局幫賣口罩今起加倍　藥師一度嘆：真的累垮了！要取消健保資格就取消吧。（圖／東森新聞）

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