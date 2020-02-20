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中教大爆「助教A客委會200萬」被判刑　校方誇張幫求情：以德報怨

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圖、文／鏡週刊

國立台中教育大學助理教授謝銘元身兼進修推廣部組長，本應幫學校爭取政府標案，充實校務基金，但他卻偽造文書，勾結「戶外遊憩學會」，背著學校標得客委會兩百多萬元的委託案，東窗事發後，一審被判徒刑8個月，可能得面對牢獄之災，教職不保。

台中教育大學副教授謝銘元，用學會名義詐取學校既有標案，一審遭法院判刑8個月。台中教育大學同意與謝銘元和解，還讓他升等，被質疑包庇、放水。（小圖翻攝網路）

 ▲台中教育大學副教授謝銘元，用學會名義詐取學校既有標案，一審遭法院判刑8個月。台中教育大學同意與謝銘元和解，還讓他升等，被質疑包庇、放水。（圖／鏡週刊提供，下同）

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哪知學校「以德報怨」，僅讓他賠償30萬元，就達成和解，校方還同意放棄一切民、刑事請求權，撤回已提出之民事訴訟，並具狀請求法院，給予被告易科罰金及緩刑之宣告，學校都放水了，法院當然輕判徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年；更離譜的是，謝銘元在與學校對簿公堂之際，竟能順利升等副教授，讓學校許多奉公守法的教授大呼不可思議。

謝銘元身兼中教大進修推廣部（圖）組長，卻利用職權偽造文書，吃上官司。

一位教授告訴記者：「真不知道謝銘元是如何在一審有罪、被重判的情形下，與校方達成暗盤交易？而這段期間，他囂張的到處檢舉同事、亂扣帽子，雖然不了了之，但也產生寒蟬效應，難怪有未經證實的消息指出，謝銘元恐嚇要抖出校方不堪內幕，換取校方的妥協」。

校方「以德報怨」顯然並沒有感動謝銘元，在與學校對簿公堂的這幾年，謝銘元繼續大膽的利用「戶外遊憩學會」與自己成立的「台灣數位休閒管理學會」到處標案，這些案子因為沒有偽造文書，所以不犯法，可是，卻違背他與學校的聘約，某教授說：「雖不犯法，但違約情形足以讓他解聘」。

戶外遊憩學會以舉辦學術研討活動為宗旨，卻淪為謝銘元搶標案的人頭。（翻攝網路）

中教大進修推廣部（圖）因謝銘元案，士氣低落。

初步估計，他這幾年用2個學會的名義標案，預算金額超過1500萬元，以行情來推估，2成利潤跑不掉，他至少個人入袋300萬元，難怪許多教授對於該校主事者「以德報怨」的態度大表不滿。


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