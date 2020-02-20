宏達電將推5G手機　Yves看好今年全球VR市場成長50%

▲宏達電執行長Yves Maitre透過旗下最新VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync接受訪問。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）執行長Yves Maitre昨（19）日在VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器發表會中，透過旗下最新VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync接受訪問，並透露今年宏達電有計畫將推5G手機，更看好今年全球VR的市場可望成長50%，而其中最關鍵的就是B2B(企業對企業)市場。

首先對於5G的布局計畫，Yves Maitre指出，宏達電一直以來都居於業界的領導地位，迎接5G時代的來臨，今年有計畫推出5G手機，但因為是VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器發表會，所以有關5G手機的細節之後還會再談。

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當被問到對VR發展的布局狀況，Yves Maitre指出，2020年對宏達電發展VR是對的時間，尤其是在台灣市場，目前預計未來兩年都會增加VR和5G相關聯的投資，並預期今年全球VR市場將會成長50%，其中最關鍵的就是B2B市場，接下來將會持續推出新產品，打造完整的產品線。

▲HTC VIVE正式發表Cosmos Elite頭戴式裝置。（圖／記者姚惠茹攝）

談到對新冠肺炎（COVID-19）疫情的看法，Yves Maitre表示，員工的健康最重要，因此宏達電配合疾管署啟動加強社區監測方案，並延續實施嚴謹的防疫措施，內部開會也改為VIVE Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體取而代之，降低所有可能發生感染的風險與機會。

至於VIVE Sync遠端視訊會議，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，目前VIVE Sync的Beta版（測試版）已經大致完成，預計近期就會對外開放測試使用，以因應新冠肺炎疫情時期的會議使用，而完整版本則將預計在今年第3季推出。

此外，宏達電表示，董事長王雪紅和執行長Yves Maitre每天都關切防疫措施，要求繼續做好全公司的防疫工作，而董事長王雪紅知道員工平日為公司忙碌工作，幾乎不可能有時間去排隊買口罩，尤其開學在即，因此已特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩。

王雪紅表示，衷心的祝福台灣，也期盼宏達電同仁們，在此全球性的苦難關頭，可以發揮愛心、人溺己溺的同理心，互助互愛，不分種族國籍，把自己擁有的防疫資源分享給世界各地有需要的人，並特別引用聖經路加福音鼓勵大家「Give, and it shall be given unto you. 你們要給人，就必有給你的，願神保佑台灣，護衛宏達電全體員工和家人親友。」