宏達電將推5G手機　Yves看好今年全球VR市場成長50%

▲宏達電執行長Yves Maitre透過旗下最新VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync接受訪問。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/台北報導

宏達電(2498)執行長Yves Maitre昨(19)日在VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器發表會中,透過旗下最新VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync接受訪問,並透露今年宏達電有計畫將推5G手機,更看好今年全球VR的市場可望成長50%,而其中最關鍵的就是B2B(企業對企業)市場。

首先對於5G的布局計畫,Yves Maitre指出,宏達電一直以來都居於業界的領導地位,迎接5G時代的來臨,今年有計畫推出5G手機,但因為是VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器發表會,所以有關5G手機的細節之後還會再談。

請繼續往下閱讀...

當被問到對VR發展的布局狀況,Yves Maitre指出,2020年對宏達電發展VR是對的時間,尤其是在台灣市場,目前預計未來兩年都會增加VR和5G相關聯的投資,並預期今年全球VR市場將會成長50%,其中最關鍵的就是B2B市場,接下來將會持續推出新產品,打造完整的產品線。

▲HTC VIVE正式發表Cosmos Elite頭戴式裝置。(圖/記者姚惠茹攝)

談到對新冠肺炎(COVID-19)疫情的看法,Yves Maitre表示,員工的健康最重要,因此宏達電配合疾管署啟動加強社區監測方案,並延續實施嚴謹的防疫措施,內部開會也改為VIVE Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體取而代之,降低所有可能發生感染的風險與機會。

至於VIVE Sync遠端視訊會議,宏達電台灣區總經理陳柏諭表示,目前VIVE Sync的Beta版(測試版)已經大致完成,預計近期就會對外開放測試使用,以因應新冠肺炎疫情時期的會議使用,而完整版本則將預計在今年第3季推出。

此外,宏達電表示,董事長王雪紅和執行長Yves Maitre每天都關切防疫措施,要求繼續做好全公司的防疫工作,而董事長王雪紅知道員工平日為公司忙碌工作,幾乎不可能有時間去排隊買口罩,尤其開學在即,因此已特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩。

王雪紅表示,衷心的祝福台灣,也期盼宏達電同仁們,在此全球性的苦難關頭,可以發揮愛心、人溺己溺的同理心,互助互愛,不分種族國籍,把自己擁有的防疫資源分享給世界各地有需要的人,並特別引用聖經路加福音鼓勵大家「Give, and it shall be given unto you. 你們要給人,就必有給你的,願神保佑台灣,護衛宏達電全體員工和家人親友。」