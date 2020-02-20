川普訪印度2天　雙方無意倉促定案貿易協議：可能簽署國防協定





▲川普到印度訪問2天。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者康世人

美國總統川普24、25日訪問印度，並與印度總理莫迪於25日舉行國防與貿易談判。消息人士說，雙方無意倉促達成貿易協定，這是基於長期前景基礎考量下做出的決定。

剛於1月接任印度外交部次長的席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）今天表示，美國總統川普將於24日在印度進行為期兩天訪問，並於25日與總理莫迪進行廣泛會談，將討論包括國防、貿易等諸多議題。

談到印度與美國當前的關係，席林格拉說，印度與美國達到前所未有趨於一致（convergence）的程度。

印度新聞信託社（PTI）引述沒有具名的消息人士指出，印度與美國無意倉促達成貿易協定，這是雙方基於長期前景基礎考量下做出的決定。

川普18日表示，他訪問印度期間可能不會達成重大雙邊貿易協定，他也不知道協定是否會在11月美國總統大選之前達成。

因此，與印度進行貿易談判的關鍵人物美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），可能不會陪同川普訪問印度。

但消息人士說，在川普訪問印度期間，印度與美國可能會簽署一些國防協定。

先前有印度媒體報導，川普訪問印度期間，印度可能與美國簽署協定，向美國採購24架MH-60羅密歐（Romeo）反潛反艦多用途直升機，及6架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機，總價超過35億美元（約新台幣1049億元）。

根據行程安排，川普和第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）搭乘美國空軍一號於24日上午11時左右抵達古茶拉底省（Gujarat）首府阿默達巴德（Ahmedabad），莫迪將親自在機場迎接。

莫迪與川普等人將從機場前往摩特拉體育館（Motera Stadium），預計中午12時30分抵達，出席印度為川普安排的「你好，川普」（Namaste Trump）歡迎活動，預計有超過110萬人參加。

席林格拉說，「你好，川普」活動類似莫迪2019年訪問美國時，在休士頓出席的「你好，莫迪」（Howdy, Modi）活動。

「你好，莫迪」活動是席林格拉在擔任印度駐美大使時策劃，當時約有5萬印度裔美國人出席，川普為爭取印度裔美國人的選票，也與莫迪共同出席；這場活動被稱為是除教宗訪美外，美國接待訪美外國領袖最盛大的活動。

川普伉儷將在「你好，川普」活動結束後，於下午3時30分前往阿格拉（Agra），預計傍晚5時抵達，並參觀泰姬瑪哈陵，之後前往德里；隔天，川普上午與莫迪舉行會談；之後，川普伉儷上午10時45分將前往甘地紀念館（Raj Ghat）參觀。