隔離14天無症狀仍驗出陽性　鑽石公主號美國老夫妻保持好心情：這裡很好

▲與其他美國人不同，克萊德和蕊妮對隔離環境沒有抱怨。（圖／翻攝自推特Twitter「Richard Elliot」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對80歲老夫婦同為鑽石公主號上的新冠肺炎病患，確診卻無明顯症狀，一直待在東京一間醫院進行隔離14天，19日仍被驗出體內留有病毒。他們沒有太大的情緒起伏，面對人時臉上仍始終掛著微笑，僅表示有些擔心，但不會太難過；接下來他們每48小時必須檢驗一次，直到連續出現陰性反應，才能重返美國。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，克萊德（Clyde Smith）和蕊妮（Renee）3日在船上確診，之後和部分確診病患一樣被，送往東京醫院隔離。多數美國隔離患者都抱怨醫院伙食差，口渴還得付錢買瓶裝水，克萊德和蕊妮的反應卻不同，他們覺得住在最優質最棒的醫院，而且專責照顧他們的員工深得人心。

當美國政府派出2架專機撤離船上國人時，為先求將健康的人帶回家，因此把克萊德、蕊妮和另外近40名確診的美國人排除在接返名單外。夫婦倆告訴路透社記者，他們感到有些震驚，但沒有其他太多情緒。





▲夫婦倆必須持續檢驗，直到陰性確定才能結束隔離。（圖／翻攝自推特Twitter「Richard Elliot」）

專機載了300多名旅客回到美國空軍基地進行隔離後，又驗出14人呈陽性，等於全機的人都和病毒親密接觸10多個小時。政府譴責日本當局防疫不當，還讓船上500多人染病，並立刻宣布原本稍後要回來的另100名國人，必須再滯留日本14天，立刻引起不滿。

只是外界的紛擾都不太影響克萊德和蕊妮的心情，「我們在這裡很開心，他們把我們照顧得非常好。」夫婦倆當前遇到的情況有些棘手，因為他們從確診至今，都沒有出現身體不適的情況，雖然無症狀卻還是能傳播病毒給他人。

經過14天檢疫期，接下來他們必須繼續隔離，每隔48小時檢驗一次，直到連續出現2次陰性才能結束隔離。曾得過美國全國「年度最佳母親」（Mother of the Year）的蕊妮，和克萊德表示，兩人對仍持續驗出陽性結果，感到「有一點點不安」，但只是因為他們想盡早返回喬治亞州亞特蘭大（Atlanta，Georgia）去處理一些事。