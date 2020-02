中國驅逐《華爾街日報》記者　美國務卿發聲明譴責

▲《華爾街日報》記者以「東亞病夫」角度報導,遭中方憤怒驅逐。(圖/路透社)

中央社/徐薇婷

中國因不滿華爾街日報相關疫情評論標題,吊銷旗下3名駐北京記者證件。美國國務卿蓬佩奧今天譴責北京作法,強調正確回應方式不該是箝制言論,而是提出反對論點。

新冠肺炎疫情在全球擴散,《華爾街日報》(Wall Street Journal)3日以「中國是真正的東亞病夫」(China is the Real Sick Man of Asia)為標題,針對2019冠狀病毒疾病(COVID-19)刊登評論文章,引發中國不滿。

中國外交部發言人耿爽19日在例行記者會上表示,對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體,中國人民不歡迎。華爾街日報報導指出,這是中國政府首次在「後毛澤東時代」,驅逐來自同一家國際媒體機構的多名記者。

▲蓬佩奧(Mike Pompeo)為「自家」記者發聲,譴責中國行為。(圖/達志影像/美聯社)

對此,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發表聲明,譴責北京驅逐華爾街日報記者的行徑;他強調,任何成熟、負責任的國家都了解,自由媒體報導事實且表達意見。

蓬佩奧表示,正確回應方式應是提出反對論點,而非箝制言論。他指出:「美國盼望中國人民與美國人民一樣,皆能取得正確資訊及享有言論自由。」

美國共和黨籍參議員史考特(Rick Scott)今天稍早也推文表示,中共持續報復那些揭露其壓迫政權的人們,但真相永遠會大白。史考特強調,中共與中國國家主席習近平違反人權、壓迫自己人民,「我們才不會被他們的審查制度所嚇到」。