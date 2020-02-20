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英國性癮女130人斬　21歲生日一天床戰4猛男！

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▲▼性癮女康斯汀自爆：21歲生日當天24小時內床戰4猛男。(圖／臉書@Frankie Considine)

▲▼性癮女康斯汀自爆：21歲生日當天24小時內床戰4猛男。(圖／臉書@Frankie Considine)

國際中心／綜合報導

現年28歲的性癮女法蘭姬․康絲汀(Frankie Considine)自爆自己無可救藥的性渴求：她曾在21歲生日那天24小時內跟4名猛男床戰。

康絲汀不怕公開談論自己飽受性癮煎熬的過去。她表示，28歲的的她，迄今已經睡過130個男人，當中包括在21歲生日當天一日戰4男！

在性癮發作的高峰期，這位女模會請病假不工作、取消跟朋友的約會，一心一意只想「啪啪啪」。但康絲汀說，儘管性愛帶給她很大的樂趣，卻嚴重影響她的身心健康。

就在她陷入憂鬱症的折磨後不久，她竟然發現自己懷孕了，而且還不知道孩子的爹是誰。她同時被檢查出得了性病，後來又被診斷出她是性癮女。

康絲汀在接受Fabulous Digital的訪問中說，她一直是個「肉肉的」女孩，她透露，父母的離異以及對自己身體的探索，孕育了她對性的渴望。她在14歲時失去童貞，曾有過一段長達4年的男女朋友闗係。但再過一年之後，她就開始「偷吃」了。她說：「儘管我愛他，但至少每隔兩星期我都要跟別人做愛。」

最終，當她的母親因罹癌去世後，她結束了這段戀愛關係，讓她的性癮更有如脫韁野馬。在接下來的3年裡，康絲汀相信自己跟80個男人睡過，其中一些是一夜情，另一些則是短暫交往。她解釋說：「我對喝酒或吸毒不感興趣。性才是我的死穴。跟一個人嘿咻，不僅是在於性的快感，還關係到親密感，它填補了我失去母親的空虛。」

康絲汀在布萊登(Brighton)度過她的21歲生日。那個周末她豁出去了：24小時內一口氣跟4個男人上床。讓人咋舌的是，如此頻密的性行為，她卻從沒使用過任何一種保護措施，甚至連避孕藥都沒吃！结果，在22歲時，她發現自己懷孕了。她努力想從五、六個可能的性伴侶中找出孩子的爹，卻徒勞無功，因此她決定墮胎。

然後，2014年時，她在交友軟體Tinder上認識了一名男子，兩人斷斷續續的交往。2017年4月，她懷了一個女孩。2018年1月，孩子出生。當女兒6個月大時，康絲汀跟她的伴侶分手了。這時候，她開始意識到要尋求治療。最終在26歲時，她被診斷出有性癮。

她解釋說：「被視為性癮者是一件很丟臉的事。人們認為這是濫交的一種藉口，但我不是笨蛋，這的確是一種疾病。」 如今， 她終於揮別荒唐的過去，生活有了360度的轉變。她的朋友都無怨無悔的全力相挺。

康絲汀總結說：「我現在變得非常保守。如果我準備跟某人見面，我不會想跟他很快發生性關係。如果他們往這方面暗示、或是想談論它，我幾乎百分之百會掛斷他們的電話。我很害怕。我擔心如果太早跟他們發生性關係，我會回到以前萬劫不復的地步。」Frankie Considine影片請看這裡

▲▼性癮女康斯汀自爆：21歲生日當天24小時內床戰4猛男。(圖／臉書@Frankie Considine)

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