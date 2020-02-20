搶台商資金回流商機　逾億元高資產客戶新財管方案最快第2季上路

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為吸引台商資金回流，金管會主委顧立雄今（20）日宣布，預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，針對上億元高資產客戶推出新財管方案，這次預告期為60天，最快明年第2季上路，屆時符合資格的銀行可遞件申請。

金管會主委顧立雄表示，為推動台灣理財產業升級，並就銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務為審慎監理，研擬這次草案作為銀行辦理本業務的基礎，日後經允許辦理業務的銀行，必須要做好了解客戶（KYC）及商品適合度（KYP）的內控等，並非是所有銀行都「雨露均霑」，必須要符合一定審核標準。

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顧立雄指出，銀行開辦該業務必須符合5大條件，首先是「財務健全性」，其中資本適足部分規定為最近半年度普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應分別達9.5%、11%及13%以上。

第二，辦理理財服務的管理資產規模具有3類型規模之一，包括「金錢信託資產扣除保管有價證券金額，加計辦理店頭結構型商品業務的流通餘額達1,500億元以上」、「全體理財客戶可投資資產達3,000億元以上」、「可投資資產淨值達等值3,000萬元以上理財客戶，其總可投資資產達1,000億元以上」；第三，守法性良好；第四，內部控制及風險文化的有效性；第五，經營業務能力及資源投入。

金管會這次預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，祭出5大管理配套措施，包括「建立商品適合度制度及風險揭露」、「建立商品審查及監控機制」、「強化境外金融商品發行機構的責任、數位金融服務的內部控制、安全控管及防弊措施」、「強化內部控制、風險控管及行為規範管理機制」。