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雲端最有錢／全球疫發不可收拾　美圍堵中國殺到一個不留

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情一波未平一波又起，各國確診病例不斷增加，尤其是日本、新加坡愈來愈嚴重，讓各國經濟也不斷告急；中國大陸復工狀況不佳，蘋果供應斷鏈影響波及甚廣，病毒陰謀論也從沒停過，中美各有說詞，真的是生化戰開打嗎？

而不只全球受到病毒打擊經濟，美國還要在這個時候「火上加油、雪上加霜」再打科技戰，美國擬升級對華為出口管制，禁台積電銷售晶片，整個半導體被打得落花流水，中美關係的變化，美國會怎麼封殺中國大陸？我們的護國神山台積電會受到什麼樣的影響？

另外除了經濟局勢，專家也要告訴我們，在非常時期如何進股場操作？股災心理學不可不知！而且要建議小資族，如何逢低佈局2020，最近逢新冠肺炎，有哪些個股跳樓拍賣？不要錯過《雲端最有錢》精彩節目內容！不藏私的股災心理學投資術。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一、三、四下午1點10分至2點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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