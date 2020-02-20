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為何不能叫武漢肺炎病毒？　專家：撞名17病毒...需考慮「3大命名原則」

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▲ 病毒的命名需要審慎評估。圖為新型冠狀病毒。（圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

在新冠肺炎（COVID-19），開始傳播的幾週後，它很快就陸續有了好幾個稱呼，像是武漢流感、武漢冠狀病毒、冠狀病毒、2019-nCoV及武漢海鮮市場肺炎病毒等。世界衛生組織（WHO）為新型肺炎正名的整個過程之所以花費好一段時間，是因為病毒的命名必須考量「3大原則」，再加上全球語言多達7111種，一不小心，名稱很可能就會踩雷，甚至引其外交危機。

根據BBC報導，病毒命名的正式程序是，當確認發現一種新病毒後，負責的科學家通常會提出一些命名的建議，然後將它們發送給國際病毒分類委員會（ICTV）來挑選合適的名稱「正名」。問題在於，全球語言約有7111種，包含數百萬個單字，實在很難找到一種完全不會引起反彈、爭議的名稱，如果堅持使用錯誤的名稱，很可能會對整個地區、整個族群汙名化，破壞一個產業，最嚴重甚至引發外交危機，因此命名過程必須個格外慎重。

▲ 病毒的命名須量到不同的族群文化。（示意圖／路透）

美國國家衛生研究院（NIH）病毒專家庫恩（Jens Kuhn）提到，「這是一件人們平時不會多想的複雜事情。命名很可能會以各種不同的角度激怒到特定的人群，即使生活中充斥著太多有爭議的事情，但一旦涉及到命名時，人們就是特別容易不滿。」

他說到，謹慎選擇名稱，是確保全球都能使用同一名字來稱呼病毒的最佳方法，理想的疾病名稱，必須考量三大原則。首先，它應該要是獨一無二的，像是新型冠狀病毒有個名稱「武漢冠狀病毒」，就存在著這樣的問題，因為目前已經存在了約17種名稱冠上「武漢」兩字的病毒，它們大多數對人類無害，如果把新冠肺炎病毒的名稱也加上武漢，可能會讓事情變得更加複雜，並增加研究的困難程度。

再來，名稱也應簡短易記。庫恩表示，「像是中東呼吸症候群（MERS）的名稱就不太好記，我常常搞混這幾個詞的排列順序，如果名稱太繁瑣了，一般民眾根本就不會想要這樣叫，所以我希望名稱都能簡潔明瞭，像麻疹（measles）這個名稱，就取得很棒。」

▲ 新冠病毒顯微鏡彩照 。（圖／NIAID Flickr）

至於最後一個原則，則是盡可能不要冒犯到任何人，這也是最重要的原則。庫恩指出，「大多數人不了解這些名稱，只是將它們視為一個辨別標籤，但這些名稱對於特定族群或許有著特殊的意義，可能是危險、負面的。像是HIV病毒（愛滋病毒）最初就被稱為GRID（同性戀相關免疫缺陷），這名稱不僅對特定族群有所冒犯，也會妨礙到疫情的控制情況。」

雖然以地理區域來命名比較不容易出現冒犯族群的情況，但也仍然存在著誤會。就像1918年一戰尾聲時，一種流感開始大爆發，明明全球都有疫情存在，但大部分國家擔心戰爭期間曝光資訊會影響士氣，紛紛壓下疫情消息，只有西班牙例外，很快就承認有病例存在，反而因此和疾病名稱綁在一起，這種流感最後以「西班牙流感」廣為人知。

因為疾病的命名不容易，也有人建議透過編號來命名，但庫恩認為，人類大腦不擅長記憶數字，用數字來命名的錯誤，相較文字語言命名的錯誤影響要更嚴重。畢竟單字拼錯還可能識別，但一個數字有錯，可能就會連結到完全不同的含義。

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