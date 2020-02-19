報名費1.6億！東京馬拉松「取消不退費」　日人分析文化差異：台灣太友善

▲東京馬拉松收入相當於1.6億的報名費，但是取消之後一毛都不會退給參賽者。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

受到從中國武漢爆發的新冠病毒（COVID-19）影響，日本成為中國之外疫情最嚴重的國家，參加人數多達3.8萬人的東京馬拉松，因此取消只保留200人的菁英組參賽，主辦單位收到的6億元日圓（折合新台幣約1.6億）報名費則是一毛都不退。對此住在台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」就分析了台日之間的文化差異。

「日本人的歐吉桑」表示，這也是台日文化的差異，不管馬拉松或者腳踏車活動，如果取消活動的話，日本主辦單位絕不會退費，他曾經也親自體驗過一樣的狀況，報名日本腳踏車活動，但是剛好有颱風，活動因此取消，主辦單位最後公布「不會退費」。

▲日本成為中國之外新冠肺炎疫情最嚴重的國家，東京馬拉松等大型活動因此取消。（圖／達志影像／美聯社）



「日本人的歐吉桑」指出，這次東京馬拉松活動的報名費是差不多16000日幣，38000人參賽資格被取消，所以差不多6億日幣(1.6 億台幣)的報名費收入不會退費，但是台灣很多單位取消戶外活動後願意退費，這件事令他非常驚訝。

「日本人的歐吉桑」最後強調，「台灣的主辦單位太友善，我猜想他們應該賠很多錢，不管馬拉松或者腳踏車，舉辦活動真的很幸苦」。

網友留言表示，「另一個層面應該是日本文化長久以來的服從性格所致」、「台灣真的太幸福了，像美國撤僑是自費的，台灣卻免費，醫療也是便宜，偏偏很多人反而不珍惜」、「突然覺得台灣主辦單位很友善（才剛剛馬拉松退費的我）」、「真是文化差異，臺灣大概會被告到翻掉吧！」、「台灣的主辦單位會不會找保險公司來投保，所以不可抗力之取消活動，費用全退，其實是保險公司支付的」。

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