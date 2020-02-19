星、日境內感染數並列「世界第2多」！新加坡又添3例　總計84人確診

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

新加坡衛生部19日晚間公布，境內新增3例新冠病毒感染病例，使星國累計確診人數達到84人，與日本境內確診人數相當，並列全球確診人數第2多國家。據悉，此次新增的其中一名病例，最初被診斷為登革熱患者。

綜合《聯合早報》、《海峽時報》報導，新加坡19日確認的3起新增確診病例中，其中1名35歲女性患者與神召會恩典堂群聚感染有關，另一名經常赴馬來西亞出差的54歲男子，則與新加坡基督生命堂群聚感染有關。

第3名確診的57歲女性病患，近期未曾到過中國大陸，也沒有接觸過其他確診病例，但近日曾因登革熱入院治療。據悉，該名女性分別於13日和15日前往新加坡黃廷方綜合醫院急診室求診，並於15日住入普通病房。

隨後，該女患者於18日下午被確診為感染新冠病毒，隨即被轉往隔離病房觀察。新加坡衛生部表示，曾與女患者住在同一普通病房的其他患者，均已轉移到單人病房觀察，等待病毒檢疫結果出爐。

截至19日晚間，新加坡本地共通報84起新冠病毒確診病例，其中有5名患者於當天康付出院，另有4人在加護病房觀察。

另一方面，日本東京都和愛知縣名古屋市，19日晚間也分別通報3例和1例本土確診病例，使日本境內確診人數（不含郵輪）也同樣增至84例。日本和新加坡兩國，目前並列為世界確診數第2的多國家。

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