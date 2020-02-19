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外貿協會與會展業者攜手防疫　讓民眾安心逛展購物

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▲台南市長黃偉哲重視幼兒防疫網，親率教育局長鄭新輝、社會局長陳榮枝等人，前往示範托嬰中心及幼兒園檢視防疫措施推動情形及教小朋友勤洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外貿協會與會展業者攜手防疫，讓民眾安心逛展購物，示意圖。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，外貿協會今（19）日表示，仍積極協助國內會展業者共同防疫，如期舉行多項會展活動，2月21日起將陸續有婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展在世貿一館展出，歡迎民眾安心前往參觀。

為協助民眾有個安全的觀展環境，外貿協會與國內會展主辦單位共同為防疫層層把關，除要求會展活動主辦單位之第一線工作人員全程配戴口罩，每日量測額溫2次，定時消毒展位外，並在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，輔以酒精噴灑、額溫量測，增加空調換氣頻率，加速室內空氣循環等防護措施，與辦展單位攜手合作，共同建構安心逛展購物的環境。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，以即將於本周五(21日)在世貿一館登場的「2020台北婚紗珠寶大展」為例，主辦單位也特別在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」來加強防疫。此外，業者表示，因今年適逢西元2020年諧音「愛你愛妳」，預約看展的結婚新人達1500對，較去年同期大幅成長三成，可見準新人逛展熱度不減。

該展展出包括人氣婚紗攝影品牌、喜餅、婚禮佈置、婚禮小物、新娘秘書、婚禮錄攝影等婚禮必備品，並有多樣翡翠、鑽石、紅藍寶、珊瑚、珍珠、金飾等珠寶飾品，現場設有一日新娘體驗、塔羅牌占卜等活動，相信可讓新人們滿足「一站購足」的成家需求。

同檔亦有「2020家具家飾展暨藝術家博覽會」熱鬧登場，展出時尚家具、燈具、精工衛浴等多元商品，展期間更加碼推出「高檔寢具秤斤賣99元」、「預約看展送義大利頂級餐具組、荷蘭經典名瓷」等好康活動。

此外，該展也首度舉辦「藝凳傳情—彩繪總統板凳公益活動」，並結合如黃子佼、吳淡如等演藝人員的創作，舉行藝術畫作義賣活動，配合公益拍賣贊助慈善機構，歡迎各界共襄盛舉。

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