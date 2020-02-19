▲外貿協會與會展業者攜手防疫，讓民眾安心逛展購物，示意圖。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，外貿協會今（19）日表示，仍積極協助國內會展業者共同防疫，如期舉行多項會展活動，2月21日起將陸續有婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展在世貿一館展出，歡迎民眾安心前往參觀。

為協助民眾有個安全的觀展環境，外貿協會與國內會展主辦單位共同為防疫層層把關，除要求會展活動主辦單位之第一線工作人員全程配戴口罩，每日量測額溫2次，定時消毒展位外，並在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，輔以酒精噴灑、額溫量測，增加空調換氣頻率，加速室內空氣循環等防護措施，與辦展單位攜手合作，共同建構安心逛展購物的環境。

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貿協指出，以即將於本周五(21日)在世貿一館登場的「2020台北婚紗珠寶大展」為例，主辦單位也特別在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」來加強防疫。此外，業者表示，因今年適逢西元2020年諧音「愛你愛妳」，預約看展的結婚新人達1500對，較去年同期大幅成長三成，可見準新人逛展熱度不減。

該展展出包括人氣婚紗攝影品牌、喜餅、婚禮佈置、婚禮小物、新娘秘書、婚禮錄攝影等婚禮必備品，並有多樣翡翠、鑽石、紅藍寶、珊瑚、珍珠、金飾等珠寶飾品，現場設有一日新娘體驗、塔羅牌占卜等活動，相信可讓新人們滿足「一站購足」的成家需求。

同檔亦有「2020家具家飾展暨藝術家博覽會」熱鬧登場，展出時尚家具、燈具、精工衛浴等多元商品，展期間更加碼推出「高檔寢具秤斤賣99元」、「預約看展送義大利頂級餐具組、荷蘭經典名瓷」等好康活動。

此外，該展也首度舉辦「藝凳傳情—彩繪總統板凳公益活動」，並結合如黃子佼、吳淡如等演藝人員的創作，舉行藝術畫作義賣活動，配合公益拍賣贊助慈善機構，歡迎各界共襄盛舉。