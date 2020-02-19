交通部研議補貼疫情受災產業　財政部：全力配合

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，觀光業呼籲政府應減免地價稅，交通部則正在評估、尋找財源，並會根據產業界需求的輕重緩急決定補助順序。財政部今（19）日回應，全力配合、予以尊重。

財政部表示，新冠肺炎疫情爆發，台灣很早就採取防疫措施，產業中受到疫情最直接衝擊的就是航空業，例如部分航空業者的航線受到政府限制就直接停飛，所受的損失應可進行補助。

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另外，交通部所研擬方案，參考2003年SARS紓困條例範圍，只有牌照稅和房屋稅有補助，但是牌照稅4月開徵，目前交通部所要考量包含遊覽車、小客車租賃業（像是和運租車）等，目前正在牌照稅與燃料費予以減半。至於計程車原本就免牌照稅，且計程車不像航空業一旦停飛就無法營業，而計程車多數還是持續營業當中，所以牌照稅優惠獲補助比較難享受得到。

牌照稅優惠可能方向是，行政院拍板後，上期（4月開徵）可望直接減半課徵，再由交通部補貼地方政府財源；另外，下期（10月開徵）是否要免徵或減半，則還要視政府預算、疫情情況而定。

房屋稅則是各地區受到疫情影響情況不盡相同，交通部正在評估、財政部盡量提供評估資料。之所以會討論到地價稅，是來自於中國大陸今年限制陸客來台時就已經面臨困境，當時就有討論是否要減免地價稅，根據了解，交通部研議補助觀光旅館業地價稅超過基本稅率千分之十部分的經費一年。

財政部官員表示，如果要針對地價稅進行補助，仍是大型旅館受惠，小型旅館多為中古屋，房屋評定現值也不高，地價稅、房屋稅也就不高。財政部說，產業紓困方案，還是會看政府資源和目的事業主管機關對行業進行了解之後，才會排定優先順序、研擬補貼的方案。