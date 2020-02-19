等待12年！彰化二林精機終於通過環評審查　

▲二林精機晚上7點通過環評審查。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

環保署19日下午3點將召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，彰化縣長王惠美與鄉親共同參加，在場外持續高喊著「工業之母、根留彰化」，等到晚間7點終於傳回好消息，終於獲得審議「建議通過環評審查」將再送環評大會審議，王惠美說通過後，將有超過2萬個就業機會讓年輕人鮭魚返鄉。

王惠美表示，二林精機在附近區塊的人口數是消失最多的地方，因為沒有產業，所以在地很多鄉親希望能早日通過，二林精密機械產業園區的環評是比中科二林園區還要嚴苛的標準，有非常多的鄉親一直在期盼二林精密機械產業園區的開發，第一、讓產業能夠提升，第二、讓年輕人能夠回到家鄉，一起為家鄉努力。





▲二林精密機械產業園區。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，二林精密機械產業園區能夠帶動地方經濟，而且隨著中美貿易戰及新冠肺炎疫情勢必會有更多人願意回來台灣投資，這是最好的時機，二林精密機械產業園區環評通過之後，可以提供212公頃的產業用地給願意回台投資的人，帶動地方的經濟，可提供2萬多個就業機會，讓年輕人鮭魚返鄉、根留彰化，讓鄉親有機會回到地方孝敬長輩，這是我們一直在期盼的。

▲彰化鄉親在環保署外喊話「工業之母、根留彰化」。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，二林精密機械產業園區從民國97年經濟部核准開始開發，環評階段也一直在持續，近10年的時間，過去委員認為它可能會是蚊子園區，但它絕不會是，因為現在縣府預先招商的廠商登記需求土地公頃數達500多公頃，實際上，二林精機產業用地的面積才只有212公頃，需求超過二倍以上，同時，縣府在鄰近的交通也投資非常多，就差這臨門一腳，總算通過環評了，王惠美縣長指出，二林精密機械產業園區將會是最接地氣、最符合地方鄉親期盼的工業園區，AI產業是繼半導體之後，台灣下個明星產業，開發完成的二林精密機械園區將承擔AI產業發展的這個使命。

▲二林精機晚上7點通過環評審查。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府指出產業園區的開發在現行的環保法規之下，已有明確的遵循依據，而二林精密機械產業園區在各項環境指標上，幾乎都已是國內現有園區的最高標準，此次環評小組會議此次通過審查送交環評大會的決議，彰化縣政府會切實遵循各項環評承諾，也歡迎各界在未來共同監督園區的發展。

►他奶奶的美麗小秘訣