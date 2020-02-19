鴻海、宏達電、工研院、廣達皆入列　科睿唯安公布德溫特全球百大創新機構名單

▲圖為鴻海獲頒2019年德溫特全球百大創新機構的頒獎典禮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

數據分析服務商科睿唯安（Clarivate Analytics）今（19）日發表2020年德溫特全球百大創新機構報告（Derwent Top 100 Global Innovators 2020），指出全球創新環境正快速分散化，大型企業組織對全球發明的貢獻比重滑落到18%，而台灣今年表現不凡，上榜機構包含鴻海、宏達電、工研院及廣達，獲選機構數與德國並列全球第四。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，透過專利數據分析，可以展現一間機構的創新能量、市場佈局策略與研發技術影響力，而今年台灣四間機構獲選全球百大創新機構，是發佈以來入選最多的一次，顯見台灣優異的研發技術實力。

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范永銀指出，從報告中可見，連續三年，第四度獲選的工研院，依舊在專利影響力及獲准率上擁有亮眼表現，鴻海與廣達則持續在專利技術的國際化佈局展現企圖心，宏達電過去在專利影響力上一直保有不錯的成績，今年在國際化指標上的進步，成為首度躋身全球百大創新機構的關鍵。

2020年德溫特全球百大創新機構遍布三大洲和14個國家或地區，美國依舊居冠，共有39間機構入選，其次為日本的32間，這兩個國家共佔今年前百大創新機構近四分之三的名額，至於從產業別來分析，硬體與電子產業比去年多3間進榜，以38間機構數取得領先，其次為製造及醫療產業的16間，而電信和軟體產業則各有8間進榜。