主計總處：台灣連續2年薪資成長超過2%　但疫情升溫恐影響加薪

▲ 行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（19）日主公布全體受僱員工薪資調查，108年全年每人每月經常性薪資平均為4萬1883元，年增2.26％，對照107年年增2.58％，國勢普查處副處長潘寧馨表示，顯示近年企業對月薪調整趨勢明顯，這也是自90年統計以來，連續2年年增超過2％的紀錄。

根據主計總處調查，2019年12月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬2495元、年增2.7%；非經常性薪資（含獎金、紅利及加班費等）平均1萬1938元、年增25.78%；併計經常性及非經常性薪資後，總薪資平均5萬4433元、年增7.01%。

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累計2019年經常性薪資平均4萬1883元、年增2.26%，增幅為近19年次高，僅次於2018年的2.58%；總薪資平均5萬3667元、年增2.4%；扣除物價漲幅後，2019年實質經常性薪資平均4萬842元，為近16年新高，年增1.69%；實質總薪資平均5萬2333元，為歷年新高，年增1.84%。

不過，潘寧馨也說，近2年調升基本工資，求職市場加薪氛圍濃厚，加上景氣好轉，提升企業調整薪資的意願；但若是肺炎疫情升溫，影響到企業營運，就會間接衝擊薪資調整的腳步。