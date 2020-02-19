台酒：每瓶300ml酒精可用1個月以上...民眾不需囤搶　正在研擬擴大銷售通路

▲為了讓民眾買得到酒精，台灣菸酒正在與通路商洽談，擴大酒精銷售點。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，台酒今（19）日開始在健保藥局銷售75度的酒精，目前除了台酒本身的銷售通路，還有健保藥局也買得到，但台酒為讓更多民眾可以買到酒精，正洽談擴大銷售通路，近兩日就會明確。

新冠肺炎疫情持續，酒精已是民眾防疫的重要物資，民眾也為了自保紛紛搶購酒精，台酒從今日開始，也提供酒精給健保藥局銷售。

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根據台酒的規劃，現在只生產75度的防疫酒精，分成300ml的小瓶裝提供給藥局、民眾購買，每瓶40元主要是由屏東酒廠、隆田酒廠產製；至於600ml和3公升裝的，主要是提供學校、醫療院所和政府機關使用，由花蓮、台中、宜蘭酒廠產製。

根據了解，目前台酒的產量有20萬瓶以上，且尚有庫存。台酒表示，近日也在與通路業者討論，以「多元」通路的方式銷售，擴大台酒酒精通路，讓民眾更有機會可以買得到酒精。

財政部解釋，健保藥局代銷政府配售的酒精，雖有給藥局手續費，但為了體恤藥局的辛苦，所以也作成解釋，不用繳交營業稅、不用開立統一發票；但僅限於健保藥局、且是販賣台酒的酒精。

至於手續費是計入藥師的執業所得當中，仍要課徵所得稅。

此外，如果是其他通路銷售台酒的酒精，或者超商通路銷售非台酒的酒精，都非政府指定代銷，仍要課徵營業稅、開立統一發票。台酒也提醒民眾，1瓶300ml的酒精，可以提供一個家庭1個月以上使用，用量足夠，所以請民眾不要囤貨。

▼郵務士送酒精到藥局。（圖／記者屠惠剛攝）