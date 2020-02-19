疫情「手指經濟」發燒！元大金攻數位金融　信託開戶數暴增近百倍

▲新冠肺炎疫情延燒，驅動宅經濟發生，元大金控強化數位金融無時差服務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情尚未解除，多數民眾避免出入公眾場所，元大金控觀察發現，消費者透過線上數位金融平台交易次數也大幅增加。元大金控數位金融事業處執行長郭美伶表示，開戶數在今年1月、2月暴增近百倍，其中8至9成為線上開戶，顯示「手指經濟」的重要性。

元大金控數位金融事業處執行長郭美伶表示，新冠肺炎疫情延燒，驅動全球「宅經濟」發酵，除了線上消費外，更多民眾關心投資相關議題，，就算戴口罩也要來聽投資說明會，顯示民眾不只關心疫情，同時也很在意資產配置。

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郭美伶指出，過去在數位服務上，建立許多平台，讓客戶不需出門，只要透過行動APP即可完成，在疫情延燒的時候，更讓客戶相當有感。此外，疫情爆發前，原先1個月開戶數最多幾百戶，不過今年1月至2月一口氣暴增到幾萬戶，其中8至9成為線上開戶，顯示「手指經濟」的重要性。

此外，元大投信將募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，元大銀行特別新增預約服務功能，第一天就突破億元，且有4成來自新戶。元大銀行觀察，這次提出預約的主要族群為從事科技產業的科技新貴，其次為預先規劃退休理財的上班族也不在少數。

面對純網銀即將在今年開業，後續會如何因應，郭美伶認為，純網銀開業後，必須面臨生存的問題，獲客成為一大關鍵，因此純網銀要做出差異化，未來將專注在金融服務上，如何在使用上更便利，以及累積客戶財富，這才是公司想要走的路，因此不會很害怕。

因應純網銀帶來挑戰，元大銀行將繼續優化線上服務之介面及流程動線，並積極開發新功能，讓客戶體驗能更加友善。根據元大銀行統計，到今年1月為止，已取得13項金融專利，致力打造身分識別、支付應用、生活繳費等應用場景，希望透過與第三方業者的策略合作，導入相關數位金融應用，與策略合作夥伴共創雙贏的局面。