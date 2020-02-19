戴爾將以20.75億美元出售旗下RSA網路安全業務

▲戴爾電腦公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

戴爾（DELL）周二（18日）宣布，將以20.75億美元（約新台幣630.28億元）的價格將旗下網路安全公司RSA出售給由私募股權投資公司Symphony Technology Group、加拿大安大略省教師退休基金會（Ontario Teachers' pension Plan）及荷蘭養老基金公司 Alpinvest Partners組合而成的財團。

戴爾於2015年以670億美元收購儲存大廠EMC，而RSA則是EMC於2006年以21億美元收購的，與如今戴爾將其出售的價格相當。協定內容包括每年在舊金山舉行的RSA安全會議，至於產品方面，財團還將獲得RSA Archer、RSA NetWitness Platform、RSA SecurID、RSA Fraud and Risk Intelligence。

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當初戴爾收購EMC時，戴爾創始人Michael Dell在至客戶的信中寫道：「我們很高興與EMC、VMware、Pivotal、VCE、Virtustream及RSA團隊合作，我承諾將致力與我們的新公司、新合作夥伴的成功。」不過時代在改變，科技網站《TechCrunch》指出，也許戴爾認為RSA的策略已不再與戴爾的安全策略保持一至，是時候拋棄老牌網路安全公司換取現金，並走向現代化了。

該交易預計將在未來6到9個月內完成。