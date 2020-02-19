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製造業連四季負成長　經濟部明將宣佈產業紓困方案

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▲經濟部今（19）日發佈製造業產值統計，去年第四季年減6.6%，為連續四季負成長。（圖／經濟部統計處提供）

▲經濟部今（19）日發佈製造業產值統計，去年第四季年減6.6%，為連續四季負成長。（圖／經濟部統計處提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（19）日發佈製造業產值統計，去年第四季年減6.6%，為連續四季負成長，而新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，各行各業均受衝擊，經濟部明（20）日將宣佈製造業等紓困方案，要做產業界的堅強後盾。

經濟部統計處今天公布製造業去年第4季產值統計，受到美中貿易戰影響，經濟表現疲弱，國際原物料價格續居低檔，傳統產業需求降溫，台灣去年第4季製造業產值3兆3660億元，較107年同季減少6.6%。

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觀察資訊電子產業，電子零組件業第四季產值為9536億元，年減4.14%。其中，積體電路業年減1.8%，因記憶體市況偏淡加上客戶拉貨保守，導致價格下跌所致。

12吋晶圓代工因5G及高效能運算帶動需求，抵銷部分減幅；面板及其組件業因市場供過於求，產值縮減至1734億元，年減21.13%。電子零組件業去年全年產值為3兆5564億元，年減6.21%，終結連續2年的正成長。

官員指出，小型轎車受惠農曆年前傳統購車熱潮發酵及改款新車上市熱銷，加上外銷市場回溫，挹注汽車及零件業去年第四季產值達957億元，創下107年第3季以來新高，較上年同季增加7.72%；另外，汽車零組件也因新車備料、北美雪季急單湧入而增產，推升去年全年產值達3584億元

依據經濟部統計，去年全年製造業產值13兆2195億元，年減5.84%；若按產量、剔除價格因素，去年全年製造業生產指數108.92，為歷年次高，僅次於107年的109.41，去年製造業生產指數較107年僅略減0.45%。

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關鍵字：

經濟部製造業紓困

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